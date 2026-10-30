NATURARTE ACCESSIBILE: ULTIMA TAPPA SUL LAGO A TREVIGNANO

Dal profilo Facebook del comune di Trevignano
Il 7 novembre andremo alla scoperta del meraviglioso borgo lagunare di Trevignano Romano!
Unisciti a noi per una nuova e imperdibile escursione all’insegna della natura, dell’arte e dell’inclusione totale.
Appuntamento: Ore 10:00 al parcheggio del Campo sportivo “G. Morichelli” (Via Sutri, Trevignano Romano).
Mattina: Immersione nei magici boschi di Rocca Romana.
Pomeriggio: Visita dello splendido lungolago e del centro storico.
Tutti insieme, nessuno escluso: Come sempre, l’esperienza è pensata per essere condivisa da tutti grazie a Joëlette (max 5), interpreti LIS, guide per non vedenti/ipovedenti e strumenti CAA.
Insieme a noi: Il Cammino Possibile, Sod Italia running Team, FIAS, Ladispoli una città che sa ascoltare, e i nuovi partner APT Trevignano Romano e Trevignano Romano Turismo.
Evento promosso da Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino in collaborazione con Disability Pride e con il contributo della Regione Lazio (L.R. 24/2019, annualità 2025).
Per info e prenotazioni: 339 3275017 info@disabilitypridenetwork.it
Non mancate! Vi aspettiamo!