LA FAMIGLIA ALTIERI E IL CULTO DELLA MADONNA DELLA STELLA

Dal profilo Facebook del comune di Oriolo

Si terrà a Oriolo Romano un nuovo e imperdibile appuntamento della seconda edizione di “Verba Volant, Scripta Manent”, il ciclo di conferenze dedicato all’importanza degli Archivi Storici Comunali e alla valorizzazione delle tradizioni culturali, popolari e contadine, organizzato dalla

Comunità Montana dei Cimini e dal SISC Area Etrusco Cimina con il sostegno della Regione Lazio.