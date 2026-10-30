Dal profilo Facebook del comune di Oriolo
VENERDÌ 30 OTTOBRE 2026 –
Si terrà a Oriolo Romano un nuovo e imperdibile appuntamento della seconda edizione di “Verba Volant, Scripta Manent”, il ciclo di conferenze dedicato all’importanza degli Archivi Storici Comunali e alla valorizzazione delle tradizioni culturali, popolari e contadine, organizzato dalla
Comunità Montana dei Cimini e dal SISC Area Etrusco Cimina con il sostegno della Regione Lazio.
L’incontro, dal titolo “La famiglia Altieri e il culto della Madonna della Stella. Una festa/tradizione che si tramanda da secoli”, vedrà la relazione di Brunella Bassetti.
L’appuntamento principale per la cittadinanza è previsto per le ore 17.30 presso la Chiesa Parrocchiale di San Giorgio Martire, dove saranno visibili alcuni abiti particolari appartenenti al guardaroba della Madonna della Stella.
Dopo i saluti istituzionali, intervento della referente dell’Archivio Storico Comunale, Simona Raccuia. Moderatore Luca Della Rocca.
L’incontro previsto con le Classi terze della Scuola Secondaria di I Grado di Oriolo Romano (I.C. Bassano Romano), referente scolastica Mariella Cruciani, è stato rimandato a venerdì prossimo, 6 novembre, sempre alle ore 9.00.
Un’occasione unica per approfondire la storia, la fede e le tradizioni della comunità, aperta a un pubblico ampio, agli studenti, agli studiosi e agli appassionati.