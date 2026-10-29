“La psicologia nonostante mia nonna” da oggi in libreria il nuovo libro di Gianni Montesarchio

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• LA PSICOLOGIA NONOSTANTE MIA NONNA / e altre memorie non necessariamente memorabili è l’ultimo libro del Prof. Gianni MONTESARCHIO già Ordinario di Psicologia Dinamica alla Sapienza Facoltà di Medicina e Psicologia, attualmente Direttore di ITER (Istituto TErapeutico Romano). Il libro ha la prefazione di Massimo ANDREI e la postilla di Massimo GRASSO ed è il primo uscito della nuova collana di Fefè Editore dedicata alle autobiografie: VITE/storie di persone e altri animali.
• IL LIBRO (acquistabile in libreria e QUI): “Sono nato in una famiglia priva di memoria e in una città satura di memorie. Ho scelto la città” dice Gianni Montesarchio, napoletano, “divoratore di vita e consumatore d’arte varia” – come lo definisce il prefatore Massimo Andrei. In questo libro Montesarchio porta alla luce i ricordi trascurati dai suoi familiari e molti altri da lui raccolti. E si emancipa dalla terribile nonna, probabile causa remota della sua scelta professionale.