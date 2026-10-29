Il paradiso è qui (e anche l’inferno), il nuovo libro di Gabriella Maramieri presentato da Mondadori a Cerveteri

Domani da Mondadori a Cerveteri Gabriella Maramieri presenta il suo nuovo libro*

_Appuntamento per venerdì 30 ottobre alle ore 18:00, ingresso gratuito. Andrea e Tarita: “Felici di chiudere il mese con un’amica della libreria e un’autrice apprezzata come Gabriella”_

“Per la Mondadori Bookstore di Cerveteri si chiude un mese di ottobre straordinario, iniziato con le oltre 200 persone fatte registrare dal Prof. Vincenzo Schettini e proseguito con tante iniziative che hanno raccolto un consenso di pubblico davvero ampio. Domani, venerdì 30 ottobre alle ore 18:00 tornerà a trovarci un’amica della nostra libreria, un’autrice che più volte ha emozionato e affascinato il pubblico di Cerveteri: Gabriella Maramieri con ‘Il Paradiso è qui (e anche l’inferno). Come sempre, l’ingresso è libero e gratuito per tutti”.

A dichiararlo sono Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti della libreria Mondadori Bookstore di Cerveteri, che aggiungono:

“Il movimento culturale e letterario a cui con lavoro quotidiano e costante abbiamo dato vita è in crescita e sono sempre di più le persone che vedono nella nostra libreria un approdo sicuro, un luogo dove poter trascorrere qualche ora in spensieratezza in compagnia dei libri. Siamo felici che a chiudere questo ricco mese di ottobre, caratterizzato da tanti ospiti e altrettante iniziative, anche per bambini, sia l’amica Gabriella, un’autrice molto conosciuta, apprezzata e stimata. Abbiamo già predisposto nuovi appuntamenti anche per il mese di novembre: vi aspettiamo sempre in tantissimi!”.

“Il Paradiso è qui (e anche l’inferno)” è un viaggio, un itinerario interiore in cui Gabriella si interroga sul significato dell’amore, della creatività, della memoria e della fede nella vita. Ne emerge un’opera animata da una voce autentica che osserva il mondo con curiosità, sensibilità e disarmante sincerità, trasformando la scrittura in uno spazio di ricerca, di ascolto e, forse, di salvezza.