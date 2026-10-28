MUNICIPIO IX. AZIONE: BENE APPROVAZIONE UNANIME MOZIONE PER RIQUALIFICAZIONE PISTA ATLETICA TORRINO

Comunicato stampa

«Siamo molto soddisfatti per l’approvazione della mozione con la quale abbiamo chiesto di avviare le procedure necessarie per la riqualificazione della pista di atletica leggera del Torrino, inagibile da tempo. Il voto unanime ottenuto è un risultato importante, rafforzato dal sostegno trasversale all’iniziativa, che ha raccolto anche le firme di numerosi consiglieri, di maggioranza e opposizione, appartenenti a PD, SCE, LCG, M5S e FdI, che ringraziamo.

Gli interventi di ampliamento e potenziamento del complesso sportivo “Maurizio Melli” di via Cina sono stati positivi, ma si sono indirizzati verso discipline come il nuoto, il tennis e il calcio, tralasciando invece l’atletica leggera. La pista, di proprietà di Roma Capitale, è da anni gravemente degradata, e questo priva il territorio e quanti praticano o vorrebbero praticare questo sport di uno dei pochi impianti per l’atletica esistenti nella nostra città, costringendoli a lunghi spostamenti verso strutture idonee ma lontane.

Siamo consapevoli del fatto che il tempo a disposizione, prima delle prossime elezioni, potrebbe non consentire di avviare quanto necessario, ma questo non deve tradursi in un inaccettabile rinvio. La mozione consegna all’Amministrazione capitolina, cui compete l’attuazione degli interventi attraverso il Sindaco, la Giunta e il Dipartimento Sport, una richiesta chiara e condivisa. Il Municipio dovrà continuare a farsene promotore, collaborando con Roma Capitale, per trasformarla in un progetto concreto.

Qualunque sarà la maggioranza della prossima consiliatura, la riqualificazione della pista dovrà restare una priorità: il territorio e chi pratica l’atletica hanno diritto a un impianto pubblico funzionale e accessibile».

Così in una nota i consiglieri capitolini di Azione, Flavia De Gregorio e Antonio De Santis, e i consiglieri del Municipio IX Marco Muro Pes e Fulvio Bellassai.