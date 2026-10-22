Treni, Casu (PD): “Grazie al PD Salvini ferma abolizione carnet Smart: adesso apra occhi su ritardi”

Dal profilo Facebook del deputato Andrea Casu

“Grazie alla battaglia del Pd e delle altre forze di opposizione al fianco dei comitati dei pendolari Matteo Salvini ha finalmente annunciato di aver chiesto a Trenitalia di fermare gli assurdi e ingiustificabili rincari per i pendolari dopo la decisione di abolire i carnet ferroviari”. Lo dichiara in una nota il deputato PD e vicepresidente della Commissione Trasporti, Andrea Casu.

“Attendiamo domattina – continua – la risposta in Aula alla nostra interpellanza urgente con oltre 40 firme di deputati PD per avere certezza che la notizia della reintroduzione del carnet Smart venga confermata ufficialmente”.

“Il nostro impegno per difendere i diritti di chi nel nostro Paese è costretto a viaggiare sistematicamente con ritardo non si ferma qui, continueremo a batterci senza sosta per chiedere al Governo di aprire gli occhi sulla crisi dei trasporti e sui 16 anni e 9 mesi di ritardi accumulati dei treni in Italia solo nei primi 7 mesi di quest’anno e su tutte le difficoltà e i disservizi che la Presidente Meloni e il ministro continuano a fare finta di non vedere”, conclude Casu.