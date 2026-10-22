Giovane testo teatrale, cerimonia di premiazione

Riceviamo e pubblichiamo
La cerimonia di premiazione con consegna del premio in denaro e dell’attestato di partecipazione si svolgerà il giorno 30 ottobre, venerdì tra le 10:30 e le 12:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Anguillara Sabazia sita nel Palazzo Baronale Orsini, in Piazza del Comune n. 1, 00061 Anguillara Sabazia (RM), ospiti dell’Amministrazione Comunale rappresentata dal Sindaco
Alla premiazione oltre ai vincitori del concorso interverranno – per quanto disponibili – i componenti la commissione di valutazione. Presiederà la cerimonia Moreno Delle Fratte in luogo del Presidente indisponibile, il consiglio direttivo
dell’Associazione Promotrice IL PASSO APS.ETS ed i soci che e dei soci che volessero partecipare.
Il premio in danaro sarà accreditato al momento della premiazione sui C/C bancari dei vincitori, che hanno
già fornito il proprio IBAN, mediante bonifico istantaneo.