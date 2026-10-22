HomePolitica

Il futuro della mobilità a Roma Nord 

0
106

Dal profilo Facebook del PD Roma

Lunedì 26 ottobre 2026 – ore 18.30

PD Ponte Milvio

via della Farnesina 37

Prolungamento della linea tranviaria 2

fino alla stazione di Vigna Clara,

stato di avanzamento della Metro C,

chiusura dell’anello ferroviario…

ne parliamo con

Eugenio Patanè

Assessore alla Mobilità del Comune di Roma

Mario Sala

Responsabile Mobilità PD Roma
Articolo precedente
Torna il CINEMA PER BAMBINI in Biblioteca da sabato 31 ottobre
Articolo successivo
crisi, climatica, green, economy, Il 76% degli italiani chiede maggiore impegno sulla crisi climatica | Indagine Ipsos – Stati Generali della Green Economy 2026

Ultimi articoli

Politica

Caro gasolio, il Comune chiede al Governo di accelerare le misure per l’autotrasporto

Eventi

È nato il Book Club di Zittamai!

Eventi

Giovane testo teatrale, cerimonia di premiazione

Politica

Treni, Casu (PD): “Grazie al PD Salvini ferma abolizione carnet Smart: adesso apra occhi su ritardi”

Salute

Autunno: colori, ombre e gioia. Tra Malinconia, Trasformazione e Riscoperta di Sé. Intervista ad Adelia Lucattini della Psicoanalista della Società Psicoanalitica Italiana (SPI) e dell’International...

Carica altri