HomePolitica Il futuro della mobilità a Roma Nord 22/10/2026 0 106 E-mailXWhatsAppFacebookPinterestLinkedinReddItTumblrTelegramViberStampa Dal profilo Facebook del PD Roma Lunedì 26 ottobre 2026 – ore 18.30 PD Ponte Milvio via della Farnesina 37 Prolungamento della linea tranviaria 2 fino alla stazione di Vigna Clara, stato di avanzamento della Metro C, chiusura dell’anello ferroviario… ne parliamo con Eugenio Patanè Assessore alla Mobilità del Comune di Roma Mario Sala Responsabile Mobilità PD Roma TagsfuturoMobilitàpdroma Condividere E-mailXWhatsAppFacebookPinterestLinkedinReddItTumblrTelegramViberStampa Articolo precedenteTorna il CINEMA PER BAMBINI in Biblioteca da sabato 31 ottobreArticolo successivocrisi, climatica, green, economy, Il 76% degli italiani chiede maggiore impegno sulla crisi climatica | Indagine Ipsos – Stati Generali della Green Economy 2026 Ultimi articoli Politica Caro gasolio, il Comune chiede al Governo di accelerare le misure per l’autotrasporto Eventi È nato il Book Club di Zittamai! Eventi Giovane testo teatrale, cerimonia di premiazione Politica Treni, Casu (PD): “Grazie al PD Salvini ferma abolizione carnet Smart: adesso apra occhi su ritardi” Salute Autunno: colori, ombre e gioia. Tra Malinconia, Trasformazione e Riscoperta di Sé. Intervista ad Adelia Lucattini della Psicoanalista della Società Psicoanalitica Italiana (SPI) e dell’International... Carica altri