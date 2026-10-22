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Torna il CINEMA PER BAMBINI in Biblioteca da sabato 31 ottobre

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Film per crescere

Comunicato stampa

L’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia e la Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” in collaborazione con l’Associazione Culturale “Lo Sguardo di Handala”, sono liete di invitarVi ai nuovi appuntamenti della rassegna cinematografica:
“FILM PER CRESCERE! – Nuovi incontri!”
Dopo il grande successo della scorsa edizione, tornano le mattinate dedicate al cinema per bambini e ragazzi: nuove storie animate, selezionate e introdotte dall’esperto di cinema Carlo Pona, che appassioneranno i bambini e permetteranno agli adulti di riscoprire lo sguardo gioioso e creativo dei più piccoli.
Dieci sabati, a partire da sabato 31 ottobre
Ore 09:15
Biblioteca Comunale “Angela Zucconi”
Ingresso libero senza prenotazione.
Tutti i dettagli sulla locandina in allegato.
Vi aspettiamo numerosi!
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