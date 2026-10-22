Torna il CINEMA PER BAMBINI in Biblioteca da sabato 31 ottobre

Comunicato stampa

L’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia e la Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” in collaborazione con l’Associazione Culturale “Lo Sguardo di Handala”, sono liete di invitarVi ai nuovi appuntamenti della rassegna cinematografica:

Dopo il grande successo della scorsa edizione, tornano le mattinate dedicate al cinema per bambini e ragazzi: nuove storie animate, selezionate e introdotte dall’esperto di cinema Carlo Pona, che appassioneranno i bambini e permetteranno agli adulti di riscoprire lo sguardo gioioso e creativo dei più piccoli.