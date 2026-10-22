HomeAmbiente

crisi, climatica, green, economy, Il 76% degli italiani chiede maggiore impegno sulla crisi climatica | Indagine Ipsos – Stati Generali della Green Economy 2026

0
126

Dal sito info@fondazionesvilupposostenibile.it

Il cambiamento climatico è una preoccupazione diffusa: oltre 3 italiani su 4 (76%) chiedono con forza più impegno sulla crisi climatica e il 46% chiede più impegno da parte della politica. Gli eco-scettici sono rappresentati da un timido 14% che fatica a corrispondere alla narrativa predominante nel dibattito pubblico.

Questi sono alcuni dei dati emersi dal sondaggio realizzato da Ipsos Doxa per la 29ª edizione di Ecomondo e la 15ª edizione degli Stati Generali della green economy relativamente ai temi della sostenibilità ambientale, della crisi climatica e della transizione energetica.

Entrando nel dettaglio, l’indagine chiede quali iniziative siano importanti per contrastare il cambiamento climatico: al primo posto (38,45%) la riduzione dei combustibili fossili e l’incremento delle rinnovabili, seguito (35,27%) dal risparmio ed efficienza energetica, il 25% degli intervistati sottolinea l’importanza di avere una comunicazione trasparente sui costi del non fare; il 24,27% ritiene necessaria una spinta internazionale per un impegno di tutti i Paesi. ⁠

Anche la crisi geopolitica attuale entra nell’indagine Ipsos che chiede cosa fare in questo contesto critico. Per la maggioranza delle persone intervistate (55%) sarebbe necessario il taglio delle importazioni dei combustibili fossili e un impegno sulle rinnovabili per ridurre i costi e aumentare la sicurezza energetica.

📢 Iscriviti agli Stati Generali della Green Economy 2026!

Il 3 e 4 novembre 2026, a Ecomondo, gli Stati Generali della Green Economy metteranno al centro dell’edizione le grandi trasformazioni che stanno ridisegnando l’economia globale: la competizione industriale tra le principali aree del mondo, le politiche climatiche, la destinazione degli investimenti, la decarbonizzazione, l’economia circolare e la tutela del capitale naturale.

Uno sguardo che spazierà dall’Italia all’Europa, dalla Cina agli Stati Uniti passando per l’Africa, per comprendere quali strategie e politiche potranno accelerare la transizione, per capire dove siamo, dove stiamo andando e quali scelte saranno decisive per l’economia di domani. Ti aspettiamo a Ecomondo!
Articolo precedente
Il futuro della mobilità a Roma Nord 
Articolo successivo
Autunno: colori, ombre e gioia. Tra Malinconia, Trasformazione e Riscoperta di Sé. Intervista ad Adelia Lucattini della Psicoanalista della Società Psicoanalitica Italiana (SPI) e dell’International Psychoanalytical Association (IPA)

Ultimi articoli

Politica

Caro gasolio, il Comune chiede al Governo di accelerare le misure per l’autotrasporto

Eventi

È nato il Book Club di Zittamai!

Eventi

Giovane testo teatrale, cerimonia di premiazione

Politica

Treni, Casu (PD): “Grazie al PD Salvini ferma abolizione carnet Smart: adesso apra occhi su ritardi”

Salute

Autunno: colori, ombre e gioia. Tra Malinconia, Trasformazione e Riscoperta di Sé. Intervista ad Adelia Lucattini della Psicoanalista della Società Psicoanalitica Italiana (SPI) e dell’International...

Carica altri