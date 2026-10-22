È nato il Book Club di Zittamai!

Dalla pagina Facebook di Zitta Mai

Se hai sempre desiderato uno spazio libero dove confrontarti, riflettere e guardare il mondo da prospettive nuove, sei nel posto giusto.

ZittaMai Questo progetto nasce all’interno del movimentomosso dal desiderio di dare spazio alla voce di ognuno e abbattere i muri del silenzio e del pregiudizio. Vogliamo creare un luogo di ascolto attivo e di dialogo, in cui le pagine di un libro diventino strumento per prendersi cura del nostro presente.

Per inaugurare questo viaggio insieme, abbiamo scelto un testo potente, accessibile e straordinariamente in linea con i nostri valori: “Il femminismo è per tutti” di Bell Hooks.

Perché iniziare proprio da qui? Perché, come scrive l’autrice, il femminismo non è un movimento nato per dividere o per escludere. È, al contrario, una visione del mondo che punta a eliminare il sessismo, lo sfruttamento e ogni forma di oppressione.

È un invito aperto a chiunque desideri una società più giusta, accogliente e libera dagli stereotipi. bell hooks ci spiega con straordinaria chiarezza che il femminismo riguarda la vita di ogni giorno, le nostre relazioni e, soprattutto, riguarda ognuno di noi. Nessuno escluso. Non serve essere esperti di teoria o aver letto centinaia di libri. Questo spazio appartiene a chiunque abbia curiosità, voglia di mettersi in gioco e desiderio di condividere e ascoltare.

Come funzionerà? Ci incontreremo per discutere insieme ciò che il libro e il tema proposto ci hanno suscitato e, anche se non hai fatto in tempo a leggere il testo, condivideremo le nostre impressioni e faremo due chiacchiere in totale relax. Per questo abbiamo scelto un luogo confortevole e informale dove poter sorseggiare una bibita o mangiare qualcosa in totale libertà.

– Primo incontro: 23 ottobre alle 18,30 – Dove: CIWI BAR di Anguillara – Cosa portare: Il libro (se lo hai) e la tua voglia di stare insieme

L’ingresso è aperto a tuttə ed è completamente libero.

Ti aspettiamo per ‘fare rumore’ insieme, scardinare i cliché e, capitolo dopo capitolo, cambiare un po’ il mondo.