Halloween 2026 a Campagnano di Roma: una festa da paura tra horror, musica e street food!

Comunicato stampa
Campagnano di Roma si prepara a vivere un weekend indimenticabile
all’insegna di Halloween! Sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre il
paese si animerà con un ricco programma di spettacoli, attrazioni,
musica e gastronomia, per un evento pensato per coinvolgere grandi e
piccoli. L’iniziativa è promossa dal Comune di Campagnano di Roma e
dalla Pro Loco Campagnano, con l’obiettivo di offrire alla
cittadinanza e ai visitatori due giornate di divertimento,
intrattenimento e condivisione, valorizzando il territorio e animando
il centro del paese. Protagonista della festa sarà il Castello
Stregato, in Corso Vittorio Emanuele, con un suggestivo percorso
horror, scenografie spettacolari, personaggi inquietanti ed effetti
luminosi, per regalare ai visitatori emozioni e brividi. Spazio anche
alla musica con “Back to the ’90s”, uno spettacolo coinvolgente tra
grandi sonorità, laser, coriandoli ed effetti speciali, per ballare e
divertirsi in un’atmosfera di festa. In Piazza Regina Elena, invece,
sarà protagonista lo street food, con tante specialità da gustare a
pranzo e a cena: hamburger, hot dog, fritti, tacos, burritos,
arrosticini, panini e dolci artigianali, per soddisfare tutti i
palati. Un appuntamento imperdibile per vivere insieme la magia di
Halloween, riscoprire il piacere di stare in compagnia e trasformare
le vie di Campagnano di Roma in un luogo di divertimento, spettacolo e
convivialità. Il 31 ottobre e il 1° novembre, Campagnano di Roma vi
aspetta per due giorni di paura, musica e gusto. Preparatevi a vivere
un Halloween… da paura.
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Andrea Titti