Halloween 2026 a Campagnano di Roma: una festa da paura tra horror, musica e street food!

Comunicato stampa

Campagnano di Roma si prepara a vivere un weekend indimenticabile

all’insegna di Halloween! Sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre il

paese si animerà con un ricco programma di spettacoli, attrazioni,

musica e gastronomia, per un evento pensato per coinvolgere grandi e

piccoli. L’iniziativa è promossa dal Comune di Campagnano di Roma e

dalla Pro Loco Campagnano, con l’obiettivo di offrire alla

cittadinanza e ai visitatori due giornate di divertimento,

intrattenimento e condivisione, valorizzando il territorio e animando

il centro del paese. Protagonista della festa sarà il Castello

Stregato, in Corso Vittorio Emanuele, con un suggestivo percorso

horror, scenografie spettacolari, personaggi inquietanti ed effetti

luminosi, per regalare ai visitatori emozioni e brividi. Spazio anche

alla musica con “Back to the ’90s”, uno spettacolo coinvolgente tra

grandi sonorità, laser, coriandoli ed effetti speciali, per ballare e

divertirsi in un’atmosfera di festa. In Piazza Regina Elena, invece,

sarà protagonista lo street food, con tante specialità da gustare a

pranzo e a cena: hamburger, hot dog, fritti, tacos, burritos,

arrosticini, panini e dolci artigianali, per soddisfare tutti i

palati. Un appuntamento imperdibile per vivere insieme la magia di

Halloween, riscoprire il piacere di stare in compagnia e trasformare

le vie di Campagnano di Roma in un luogo di divertimento, spettacolo e

convivialità. Il 31 ottobre e il 1° novembre, Campagnano di Roma vi

aspetta per due giorni di paura, musica e gusto. Preparatevi a vivere

un Halloween… da paura.

—

Andrea Titti