​L’Accademia Academy of Art and Image presenta la grande Convention a Villa Altieri: tra cultura, istituzioni, premi ed eccellenze.

ROMA – Lunedì 19 ottobre 2026, a partire dalle ore 09:45, la prestigiosa cornice di Villa Altieri in viale Manzoni 47 a Roma ospiterà la grande convention dal titolo “Dialoghi, Visioni e Percorsi. Dentro l’arte, oltre l’opera”, evento promosso dall’Academy of Art and Image con la promozione del Consigliere Antonio Giammusso e l’invito rivolto al Ministro della Cultura Prof. Alessandro Giuli. L’incontro, ideato e moderato da Paola Zanoni, Giornalista, conduttrice, Presidente dell’Academy of Art and Image e Interlocutore referente della Pontificia Accademia di Teologia, si aprirà alle ore 10:00 con l’esecuzione dell’Inno d’Italia a cura del tenore Riccardo Simonetti, seguita dai saluti introduttivi dell’On. Fabrizio Santori, Consigliere Segretario dell’Assemblea Capitolina, e di Mario Luciano Crea, Consigliere Regionale e Presidente della V Commissione Cultura. La ricca sessione mattutina vedrà gli interventi di Mons. Antonio Staglianò, Presidente della Pontificia Accademia di Teologia e Rettore della Basilica di Santa Maria in Montesanto, Dario Ciamei, Direttore di Filiale BCC Roma, la Prof.ssa Maria Stella Giorlandino, architetto, artista e imprenditrice, Sara Penco, restauratrice e autrice degli studi su Maria Maddalena, il Dott. Amedeo Goria, giornalista e conduttore televisivo RAI, il Prof. Claudio Strinati, storico dell’arte e conduttore televisivo, il Dott. Antonio Puce, Innovation Manager, la Dott.ssa Iolanda Maria Carboni, nipote dell’artista G. Carboni, la Dott.ssa Benedetta Puce e lo scultore Fabrizio Savi. Dopo il break delle 13:30 con degustazione di vini dell’Enoteca La Botte e produzioni artigianali Lattanzi, Il Gelatone e Dolceamaro presso la Sala delle Bandiere, i lavori riprenderanno alle ore 15:00 con la sessione “Storie e Miti” che vedrà i contributi di Don Luigi Trapelli, Cappellano nazionale della Polizia di Stato, la Prof.ssa Vincenza Palmieri, Presidente INPEF, Istituto di Pedagogia Familiare e Ambasciatrice di Pace, la Prof.ssa Cristina Siciliano, Preside dell’Istituto Armando Curcio, il Prof. Renato Pellegrino, Direttore del centro studi Upter Roma, Marco Villani, autore del libro Shock Radio – storia e sociologia della Zanzara, il Prof. Tiziano Costanzo, consulente direzionale, unitamente alle letture a cura dell’attrice Marta Bifano. Alle ore 18:00 si terrà la Cerimonia Conclusiva con la consegna dei titoli accademici, dei gemellaggi siglati con l’Istituto Gabriele D’Annunzio con il direttore Bruno Mezzogori, l’Istituto Armando Curcio con il rettore Prof.ssa Cristina Siciliano, lo Swiss International Campus College con il preside Marcello Lofriano e Vincere sui Social con Giulia D’Aquino e Ludovica Milano, oltre al conferimento delle benemerenze e dei premi al Prof. Valerio Rossi Albertini, al Dott. Roberto Giacobbo, al Col. Giancarlo Mignone dello Stato Maggiore della Difesa, alla Prof.ssa Vincenza Palmieri, ad Alessandra Mangiacapra, campionessa italiana di Karate del G.S. Fiamme Oro, a Gianluca Iovine, allenatore del G.S. Fiamme Oro, ad Andrea Agostini, Presidente della Fondazione Marche Cultura, a Marco Frattolillo, Agente della Polizia di Stato, al cantautore Marvin Lark, al regista Valter D’Errico, oltre al conferimento della Laurea Honoris Causa al Maestro Tony Renis. Durante tutta la giornata saranno esposte le opere del maestro Gaetano Carboni, mentre l’evento si concluderà alle ore 20:00 con la Cena Conviviale presso VILLA PARIOLI in via Antonio Bertoloni 45 a Roma.