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ITALIA, DALLA CRESCITA AL RALLENTAMENTO. E IL GOVERNO CONTINUA A CELEBRARSI.

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Comunicato stampa

Nel 2022 l’Italia cresceva più di Francia, Germania e della media europea. Nel 2025 il nostro PIL è cresciuto appena dello 0,6%, contro l’1,5% dell’Unione europea.

Certo, nel 2022 beneficiavamo anche della ripresa post-pandemia. Ma dopo quattro anni di Governo Meloni, non può essere sempre colpa di ciò che è successo prima.

Dove sono i risultati? Dove sono gli investimenti industriali, la crescita della produttività, il recupero del potere d’acquisto dei salari?

Il Governo continua a raccontare un Paese che funziona, mentre i dati economici descrivono una crescita debole e un’Italia che fatica a tenere il passo con l’Europa.

La propaganda non aumenta gli stipendi, gli slogan non rilanciano l’industria e le conferenze stampa non fanno crescere l’economia.

Come Partito Democratico continueremo a chiedere conto delle scelte economiche di chi governa, perché il confronto politico deve partire dai fatti, non dalla narrazione che se ne vuole fare.

Governare significa assumersi la responsabilità dei risultati. Non soltanto rivendicare quelli che fanno comodo.

Patrizio Pacifico, Segretario PD Civitavecchia

 

 

 

 

 

 

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