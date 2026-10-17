NUOVA AUTO DI SERVIZIO PER LA POLIZIA LOCALE DI VEJANO

Dal profilo Facebook del comune di Vejano
Grazie al finanziamento ottenuto dal Comune di Vejano nell’ambito del bando regionale “Polizia Locale 4.0”, è stato possibile acquistare una nuova auto di servizio destinata alla Polizia Locale.
Il finanziamento ha consentito inoltre l’acquisto di un drone e la formazione degli agenti per il suo utilizzo, attraverso il conseguimento dell’attestato di pilota.
Un investimento concreto per potenziare le dotazioni a disposizione della Polizia Locale, migliorare l’efficienza dei servizi e favorire l’innovazione tecnologica a supporto delle attività di controllo e sicurezza sul territorio.