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NUOVA AUTO DI SERVIZIO PER LA POLIZIA LOCALE DI VEJANO

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Dal profilo Facebook del comune di Vejano

Grazie al finanziamento ottenuto dal Comune di Vejano nell’ambito del bando regionale “Polizia Locale 4.0”, è stato possibile acquistare una nuova auto di servizio destinata alla Polizia Locale.
Il finanziamento ha consentito inoltre l’acquisto di un drone e la formazione degli agenti per il suo utilizzo, attraverso il conseguimento dell’attestato di pilota.
Un investimento concreto per potenziare le dotazioni a disposizione della Polizia Locale, migliorare l’efficienza dei servizi e favorire l’innovazione tecnologica a supporto delle attività di controllo e sicurezza sul territorio.
   
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