A Manziana c’è un muro che racconta una storia, trasmette valori e lascia un messaggio a chi lo guarda.

Dal profilo Facebook del comune di Manziana

È quello che accade con il nuovo murales realizzato a Manziana, un’opera che celebra lo sport, il gioco di squadra e il percorso di crescita dei ragazzi: dai primi passi sul campo alla passione, dall’impegno alle soddisfazioni, fino al sogno di diventare un campione.

Un’opera che non parla soltanto di calcio, ma soprattutto di valori: condivisione, sacrificio, rispetto e capacità di essere un esempio per gli altri.

Il progetto, realizzato dalle artiste Maria Prestigiacomo e Daniela Salvatori, è stato reso possibile grazie alla collaborazione con l’ASD Manziana e al contributo di Minelli srl per la fornitura delle vernici. Un ringraziamento particolare va anche ai ragazzi che hanno partecipato alla preparazione del muro, diventando parte attiva di questa realizzazione.

Presenti per l’ASD Manziana il presidente Giuseppe Tedesco e il vicepresidente Domenico Iorio che ringraziamo.



Un muro, una storia, un messaggio, per tutta la comunità

Le dichiarazioni del sindaco Telloni sono visibili al link sottostante

https://www.facebook.com/reel/28671996632422037