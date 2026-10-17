HomeTerritorio

A Manziana c’è un muro che racconta una storia, trasmette valori e lascia un messaggio a chi lo guarda.

0
170

Dal profilo Facebook del comune di Manziana

È quello che accade con il nuovo murales realizzato a Manziana, un’opera che celebra lo sport, il gioco di squadra e il percorso di crescita dei ragazzi: dai primi passi sul campo alla passione, dall’impegno alle soddisfazioni, fino al sogno di diventare un campione.
Un’opera che non parla soltanto di calcio, ma soprattutto di valori: condivisione, sacrificio, rispetto e capacità di essere un esempio per gli altri.
Il progetto, realizzato dalle artiste Maria Prestigiacomo e Daniela Salvatori, è stato reso possibile grazie alla collaborazione con l’ASD Manziana e al contributo di Minelli srl per la fornitura delle vernici. Un ringraziamento particolare va anche ai ragazzi che hanno partecipato alla preparazione del muro, diventando parte attiva di questa realizzazione.
Presenti per l’ASD Manziana il presidente Giuseppe Tedesco e il vicepresidente Domenico Iorio che ringraziamo.

 Un muro, una storia, un messaggio, per tutta la comunità
Le dichiarazioni del sindaco Telloni sono visibili al link sottostante
https://www.facebook.com/reel/28671996632422037
Articolo precedente
CONTRO LE TRUFFE I CONSIGLI DELL’ARMA DEI CARABINIERI AI CENTRI ANZIANI DI CANALE E MONTEVIRGINIO
Articolo successivo
NUOVA AUTO DI SERVIZIO PER LA POLIZIA LOCALE DI VEJANO

Ultimi articoli

Politica

ITALIA, DALLA CRESCITA AL RALLENTAMENTO. E IL GOVERNO CONTINUA A CELEBRARSI.

Società

NUOVA AUTO DI SERVIZIO PER LA POLIZIA LOCALE DI VEJANO

Territorio

CONTRO LE TRUFFE I CONSIGLI DELL’ARMA DEI CARABINIERI AI CENTRI ANZIANI DI CANALE E MONTEVIRGINIO

Territorio

CANALE MONTERANO: 𝐔𝐍𝐀 𝐕𝐈𝐀𝐁𝐈𝐋𝐈𝐓𝐀̀ 𝐏𝐈𝐔̀ 𝐒𝐈𝐂𝐔𝐑𝐀, 𝐅𝐔𝐍𝐙𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋𝐄 𝐄 𝐀𝐂𝐂𝐄𝐒𝐒𝐈𝐁𝐈𝐋𝐄 𝐏𝐄𝐑 𝐓𝐔𝐓𝐓𝐈

Territorio

Osteria Nuova, aperta la rotatoria di Via Anguillarese

Carica altri