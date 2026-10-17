VALLE MURICANA, TORQUATI-CHIRIZZI: “DAL 19 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE SPERIMENTAZIONE NUOVA VIABILITA’ INCROCIO VIA DI VALLE MURICANA – VIA PEDRENGO – VIA VIADANICA”

Comunicato stampa

“Nell’ambito della messa in sicurezza dell’incrocio tra via di Valle Muricana, via Pedrengo e via Viadanica, nel quartiere di Valle Muricana, a partire dal lunedì 19 ottobre, fino al 15 novembre, sarà avviata, in via sperimentale, la nuova viabilità.

In particolare, sarà istituito il senso unico di marcia su via Viadanica, da via Pedrengo a via Bagnatica/via Piazzolo, con limite di velocità a 30 km/h. Da via Pedrengo la viabilità sarà invece indirizzata su corsia di canalizzazione con direzione obbligatoria alle intersezioni con via di Valle Muricana e via Viadanica.

La messa in sicurezza dell’incrocio prevederà anche interventi di ampliamento dei marciapiedi e la realizzazione di isole spartitraffico, anche al fine di evitare che Via Viadanica venga percorsa da via di Valle Muricana.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torqauti e l’Assessora ai Lavori Pubblici, Luigia Chirizzi