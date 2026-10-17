ECHOES OF FORTUNE – CARMINA BURANA JAZZ: LA MUSICA INCONTRA LA CONTEMPORANEITÀ A BRACCIANO

Dal profilo Facebook del comune di Bracciano

Oggi, Sabato 17 ottobre, alle ore 21:00, il Teatro Delia Scala di Bracciano ospiterà “Echoes of Fortune”, un concerto-spettacolo ideato e diretto dal Maestro Armando Bertozzi, che propone un originale incontro tra musica antica, jazz, improvvisazione contemporanea, canto e danza.

Un’esperienza artistica coinvolgente, in cui linguaggi musicali e performativi si intrecciano dando vita a un racconto sonoro e visivo dedicato alle passioni, al destino e alle molteplici sfumature dell’animo umano.