ECHOES OF FORTUNE – CARMINA BURANA JAZZ: LA MUSICA INCONTRA LA CONTEMPORANEITÀ A BRACCIANO

Dal profilo Facebook del comune di Bracciano
Oggi, Sabato 17 ottobre, alle ore 21:00, il Teatro Delia Scala di Bracciano ospiterà “Echoes of Fortune”, un concerto-spettacolo ideato e diretto dal Maestro Armando Bertozzi, che propone un originale incontro tra musica antica, jazz, improvvisazione contemporanea, canto e danza.
Un’esperienza artistica coinvolgente, in cui linguaggi musicali e performativi si intrecciano dando vita a un racconto sonoro e visivo dedicato alle passioni, al destino e alle molteplici sfumature dell’animo umano.
L’appuntamento offrirà anche un’occasione speciale per avvicinarsi al processo creativo dello spettacolo: alle ore 19:00, due ore prima dell’inizio, il pubblico potrà incontrare gli artisti, assistere alle prove dal vivo e scoprire il dietro le quinte del progetto.
Luogo: Teatro Delia Scala – Bracciano (RM)
Data: sabato 17 ottobre
Inizio spettacolo: ore 21:00
Ingresso gratuito
Un appuntamento dedicato alla musica e alla contaminazione tra le arti, che arricchisce l’offerta culturale del territorio e invita il pubblico a vivere un’esperienza artistica originale e suggestiva.
La cittadinanza è invitata a partecipare