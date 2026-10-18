ERASMUS DAY AL “DI VITTORIO” I VANTAGGI DI UN’EDUCAZIONE INTERCULTURALE

Comunicato stampa

Il suo nome è un omaggio ad Erasmo da Rotterdam, teologo e umanista olandese divenuto simbolo dello spirito interculturale che anima da decenni il Programma di scambio e collaborazione tra gli Istituti Superiori e le Università dei diversi Stati membri dell’Unione Europea. Le sue lontane origini risalgono al 1987, quando fu inizialmente denominato “Sistema di Azione della Comunità Europea per la Mobilità degli Studenti Universitari”. Rapidamente affermatosi come una delle iniziative principali dell’Unione Europea, evolvendosi nel tempo in Socrates e poi in Erasmus+, il Programma unifica oggi in un unico scenario tutte le iniziative precedenti dell’UE per l’istruzione, la formazione, l’educazione degli adulti e lo sport. “Si tratta di uno strumento fondamentale per potenziare le competenze linguistiche e culturali dei nostri allievi di cui abbiamo già diverse volte sperimentato l’efficacia. – ha sottolineato la Prof.ssa Angela Di Sabatino, Docente di Lettere e Persona di contatto Erasmus per l’Istituto Superiore “Giuseppe DI Vittorio” di Ladispoli – Nel ‘24-’25 siamo stati a Valladolid in Spagna, lo scorso anno in due scuole: L’Agrupamento De Escolas De Vilela (in Portogallo) e il Lycée General et Technologique Alain Borne di Montélimar (in Francia). Quest’anno abbiamo scelto Le Havre, comune francese di oltre 150.000 abitanti situato nel dipartimento della Senna Marittima nella regione della Normandia». Giovedì 15 e venerdì 16 ottobre nell’Aula Magna dell’Istituto Superiore «Giuseppe Di Vittorio» si è svolto l’Erasmus Day: due giorni interamente dedicati alla condivisione dei risultati dei diversi progetti europei realizzati negli ultimi anni. Studenti e docenti si sono riuniti per ascoltare le testimonianze di chi ha vissuto esperienze di mobilità nelle diverse città europee. Particolare attenzione è stata dedicata al confronto tra i diversi sistemi scolastici e alle buone pratiche osservate nelle scuole partner. «La disseminazione dei risultati raggiunti – hanno aggiunto il Prof. Alberto Oliva, Docente di Francese, e la Prof.ssa Chiara Brunetti, Docente di Inglese dell’Istituto Superiore «Giuseppe Di Vittorio» e membri dello Staff di Vicepresidenza – rappresenta un’azione-chiave della Mission Erasmus e un’occasione importante per condividere e valorizzare il lavoro svolto anche con il personale docente ed ATA, rafforzando la dimensione internazionale della scuola e sottolineando l’insostituibile valore formativo della mobilità e il ruolo centrale dell’Erasmus nella crescita personale e professionale di ogni studente». Il servizio di accoglienza è stato coordinato dai docenti Prof. Renato D’Aloia e Prof.ssa Carmen Piccolo e dagli studenti della Classe V Turistica.