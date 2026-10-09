Sanità e innovazione: a Roma il congresso OMCeO “Obiettivo salute” tra intelligenza artificiale, ricerca e pratica clinica multidisciplina

​Dalla Chirurgia robotica all’Intelligenza artificiale applicata a Oncologia e Psichiatria: i punti chiave e le prospettive future tracciati dagli specialisti

Roma, 9 Ottobre 2026

Si è tenuto oggi venerdì 9 ottobre 2026 presso l’Aula Roberto Lala della sede dell’OMCeO Roma il Congresso scientifico “Obiettivo salute: ‘Take Home Messages’ dalla ricerca scientifica alla pratica clinica multidisciplinare”, organizzato dall’Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma, che ha preso il via con l’apertura dei lavori a cura del Prof. Nicola Illuzzi, Consigliere OMCeo Roma, dal Dott. Alessandro Braccioni, dal Dott. Vincenzo Aloisantoni (OMCeO di Roma), seguiti da una fitta serie di interventi scientifici suddivisi in sessioni tematiche che hanno visto la partecipazione di numerosi specialisti, tra cui Stefano Signore con un approfondimento sul laser nell’ipertrofia prostatica benigna, Paolo Emiliozzi sulla diagnosi del cancro della prostata, Pasquale Paolantonio sulla risonanza magnetica multiparametrica della prostata della diagnosi del carcinoma della prostata, Gianluca Franceschini sulle novità chirurgiche nel cancro della mammella, Francesco Pignataro sull’ecografia multiparametrica e IA nella diagnosi del cancro della mammella, Maurizio Nordio che ha approfondito l’uso della melatonina, Mauro Miceli con un intervento sull’astaxantina per la longevità e la salute, Mario Rusconi sull’intelligenza artificiale e la salute psicologica dell’adolescente, Nicola Illuzzi sull’intelligenza artificiale e l’innovazione tecnologica in sanità, Elvira Padua sull’età biologica e la longevità in relazione all’attività fisica, Flavio Illuzzi su People Mediator e la promozione della salute come obiettivo comune, Serena Missori sulla salute della donna con focus su tiroide e menopausa, Claudio Maestrini sulla mastoplastica, Mario Magini sulla diagnosi differenziale tra paziente in richiesta di aiuto e paziente clinico in ambito terapeutico psichiatrico, Tommaso Dionisi sulla vulnerabilità sociale e la diagnosi non scritta in cartella, Giovanni Di Lella sulle novità scientifiche nella diagnosi e terapia del melanoma, Ornella De Pità sulle novità scientifiche nella diagnosi e terapia in allergologia, Guido Melillo sulle novità scientifiche nel trattamento dell’ipertensione arteriosa e infine Elena Pacella sulle novità scientifiche nel trattamento della cataratta, concludendosi con ampie sessioni di discussione interattiva con la platea.