HomeScuola

Aggressioni e comportamenti violenti nelle scuole: richiamo al rispetto della funzione docente e alla corretta applicazione della normativa penale

0
141
prof. romano pesavento presidente cnddu

Comunicato stampa

 

Articolo precedente
Sanità e innovazione: a Roma il congresso OMCeO “Obiettivo salute” tra intelligenza artificiale, ricerca e pratica clinica multidisciplina
Articolo successivo
Massimiliano Dell’Aquila: “La nostra missione resta la salvaguardia di Bracciano”

Ultimi articoli

Ambiente

Massimiliano Dell’Aquila: “La nostra missione resta la salvaguardia di Bracciano”

Eventi

Sanità e innovazione: a Roma il congresso OMCeO “Obiettivo salute” tra intelligenza artificiale, ricerca e pratica clinica multidisciplina

Eventi

Eventi

MUNICIPIO XV, TORQUATI – ROLLO: “PER LA FESTA DEI NONNI, DAL 10 AL 30 OTTOBRE OTTO GLI APPUNTAMENTI NEI CENTRI ANZIANI”

Scuola

Premio Ricordando, un bel modo per celebrare i novant’anni del Liceo Guglielmotti

Carica altri