Zitte mai, l’arte che non tace: mostra d’arte e aperitivo solidale a Bracciano

Comunicato stampa

Domenica 11 ottobre si terrà al Salotto Belvedere, a Bracciano, una mostra d’arte realizzata in collaborazione con “Zitta Mai”. L’obiettivo è quello di aprire un dialogo e confrontarsi sulla violenza di genere, con il supporto delle artiste che hanno scelto di mettere le proprie opere al servizio di questa causa. L’evento è anche un’occasione per avviare una raccolta fondi a sostegno di “ZittaMai”, affinché continui a lavorare per sensibilizzare sul tema. A tal proposito, è previsto il servizio di un aperitivo al costo di 20€: parte del ricavato, così come una parte della vendita delle opere, sarà devoluta al coordinamento.

L’esposizione rimarrà visitabile fino al 25 novembre, data scelta per il suo forte valore simbolico, poiché coincide con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Il coordinamento: Zitta Mai è nato spontaneamente ad Anguillara, dopo il femminicidio di Federica Torzullo. Dal dolore, infatti, ha preso vita qualcosa di speciale: una forza politica e sociale. Qualcosa che possa combattere la violenza di genere e la spieghi, per rendere la consapevolezza un’arma attraverso la quale costruire un sistema sociale che renda le donne libere.

Inaugurazione: Domenica 11 ottobre | dalle ore 18:00

Dove: Salotto Belvedere, Via Fioravanti 46 – Bracciano (RM)

Aperitivo solidale: 20€

Tel.: 3470293194/3483246063

E-mail: zittamai2026@gmail.com