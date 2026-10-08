L’Asd Flt Boxe dona abbonamenti gratuiti per le persone in difficoltà assistite dai Servizi Sociali di Cerveteri

Comunicato stampa

In Municipio la consegna delle “tessere-omaggio” alla presenza del Sindaco Elena Gubetti e dell’Assessore allo Sport Manuele Parroccini

La Boxe per tutti. L’arte del pugilato messa a disposizione anche dei nuclei familiari in difficoltà economica della città. Questa mattina, la Asd Flt Boxe ha infatti donato ai Servizi Sociali del Comune di Cerveteri alcuni abbonamenti da destinare a bambini, giovani ragazzi e persone adulte presso la propria struttura, per garantire loro un momento di svago, socialità e sport.

All’interno del Palazzo del Municipio, a ricevere la Delegazione della Asd, composta dalla Presidente Loredana Giambartolomei, dal Vicepresidente Samuel Fiore, dalla segretaria tesoriera Mirea Fiore e dal Maestro di boxe Luisiano Fiore, il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti e l’Assessore allo Sport Manuele Parroccini.

“Lo sport è inclusione, è promozione di una vita sana, convivialità, nuovi rapporti umani e occasione per trascorrere del tempo lasciandosi per qualche ora i problemi della vita di tutti i giorni alle spalle – ha dichiarato Manuele Parroccini, Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri – per questo, ci tengo davvero di cuore a ringraziare l’Asd Flt Boxe, prestigiosa realtà di pugilato della nostra città, per questo gesto davvero di grande generosità. Molto spesso infatti, a causa delle ristrettezze economiche con cui le famiglie sono costrette a convivere ogni giorno, tra le prime rinunce c’è proprio quella dello sport. Grazie a questi abbonamenti, che il nostro Ufficio Servizi Sociali consegnerà ai nuclei familiari già assistiti e che ne avranno maggiormente bisogno, potremo dunque consentire a diverse persone della nostra città, di fare sport gratuitamente”.

Ringrazia e si complimenta con la Flt Boxe anche Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che commenta: “Così come fatto oggi dall’Associazione del Maestro Luisiano Fiore, una realtà sportiva meravigliosa che vede coinvolta tutta la sua famiglia, anche altre associazioni e società sportive del territorio hanno offerto nel tempo sostegni analoghi. Una bellissima testimonianza di quanto amino lo sport e quanto per loro sia fondamentale coinvolgere la città. Ringrazio dunque la Signora Loredana Giambartolomei e tutta la famiglia Fiore per questo bellissimo gesto di altruismo e a tutti auguro un buono sport!”.