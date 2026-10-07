Ugo Barbàra da Mondadori a Cerveteri ci “accompagna” a Cuba con “La Mala Notte”

Comunicato stampa

Appuntamento per sabato 10 ottobre alle ore 18:00, modera l’incontro il Professor Giacomo Esposito_

Nuovo appuntamento letterario di pregio alla Mondadori Bookstore di Cerveteri: sabato 10 ottobre alle ore 18:00 ospite della libreria di Largo Almunecar a Cerveteri c’è Ugo Barbàra che presenterà “La Mala Notte”, il racconto di una Cuba di fine anni cinquanta, dove l’alta società balla con spensieratezza e inconsapevolezza di essere sull’orlo di un baratro oramai imminente. L’ingresso è come di consueto libero e gratuito: modera l’incontro il Professor Giacomo Esposito.

Una travolgente saga familiare che prosegue, immersi nella bellezza del paradiso artificiale creato da Gaetano Scudera, erede di una potente dinastia che da generazioni costruisce e ricostruisce il proprio impero, trasformando ogni sfida imprenditoriale in una viscerale questione di famiglia, mentre fuori nella società civile l’aria è satura e che continua a rimanere in piedi sospesa sul filo di un rasoio.

“Dopo il grande successo e i numeri davvero record registrati con Catena Fiorello e il Prof. Vincenzo Schettini continuano i nostri pomeriggi letterari in libreria – hanno dichiarato Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti della Mondadori Bookstore di Cerveteri – ed è un piacere immenso poter ospitare una figura di spicco della letteratura e del giornalismo quale è Ugo Barbàra, autore di un romanzo che ci trascinerà in un’epopea familiare dove il destino dei singoli si intreccia inesorabilmente con i grandi sconvolgimenti della Storia. Non perdete questo appuntamento, un pomeriggio davvero avvincente in compagnia di un grandissimo autore del panorama letterario italiano”.

Classe 1969, Ugo Barbàra è scrittore, giornalista e sceneggiatore. Ha scritto, tra gli altri, In terra consacrata (Piemme, 2009), candidato al Premio Strega, e Le mani sugli occhi (Piemme, 2011) candidato al Premio Scerbanenco. Questo è il suo primo romanzo per Rizzoli. Caporedattore dell’Agenzia Giornalistica Italia, è stato dal 2010 al 2023 a capo della redazione Digital e dal 1999 al 2010 si è occupato di politica estera. Dal 2023 è tornato alla redazione Esteri dell’AGI. In precedenza è stato corrispondente da Palermo negli anni del processo Andreotti (1995-1999), redattore di cronaca giudiziaria a Roma in epoca di Tangentopoli.