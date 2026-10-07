Affidati i lavori per la realizzazione di 85 ossarine al Cimitero di via dei Vignali a Cerveteri

Comunicato stampa

Lavoro complessivo di 60mila euro. Sempre in tema di Cimiteri, nelle scorse settimane si sono conclusi interventi per 200mila euro al Cimitero Vecchio e a quello di Ceri_

Affidati e prossimi al iniziare al Cimitero nuovo di via dei Vignali i lavori per la realizzazione di 85 nuove ossarine. Opera che ha un costo complessivo di 60mila euro e che si affianca ai 200mila euro di interventi già realizzati per la manutenzione e la sistemazione di Cimiteri di via Francesco Rosati e del Borgo di Ceri.

“Un’iter sul quale ho lavorato personalmente insieme all’Ufficio Opere Pubbliche che ringrazio per quanto svolto – ha detto l’Assessore Matteo Luchetti – con questi lavori prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale e del mio assessorato sul settore cimiteriale della nostra città che conta quattro cimiteri dislocati nell’intero territorio comunale. Con queste 85ossarine diamo dunque la possibilità a coloro che scelgono la cremazione di poter rimanere all’interno della propria città consentendo ai propri cari di recarsi a fargli visita”

“Continueremo a lavorare in questa direzione – conclude Luchetti – e colgo l’occasione per ringraziare l’Ufficio Opere Pubbliche e il Dirigente Architetto Fabrizio Bettoni per l’attività svolta che ha portato in questi giorni all’assegnazione dei lavori”