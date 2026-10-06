Al teatro Fiorani di Canale, la rassegna di cinema d’autore “La scrittura mosssa”

Comunicato stampa
L’11 ottobre al TMF inizia la rassegna di cinema d’autore “SCRITTURA MOSSA”!
Il cinema arriva al Teatro Maurizio Fiorani con una serie di proiezioni dedicata ai grandi nomi della storia del cinema.
Si parte con Ingmar Bergman. Una pellicola poetica e malinconica sul senso della vita, sul tempo che scorre e sulle occasioni di riconciliazione che non dovremmo mai lasciarci sfuggire.
Un’opera senza tempo che ogni amante del cinema dovrebbe custodire nel cuore.
“Esiste forse per tutti un posto delle fragole, un luogo dove rimane intatto l’incanto dell’infanzia…”