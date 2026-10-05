Centro Donna: ottobre tra “Lasciar Andare” e “Prendere la Parola”

Ottobre al Centro Donna porta con sé due appuntamenti diversi, uniti dallo stesso filo: fermarsi, ascoltarsi e prendere parola.
Martedì 13 ottobre, dalle 10 alle 12, torna Pillole di Saggezza con Mariela Caracciolo. Al centro dell’incontro, un tema semplice solo in apparenza: “Lasciar Andare”.
Venerdì 30 ottobre, dalle 17 alle 19, presso Mondadori Bookstore Bracciano – Via Braccianese Claudia 8/12–14, prende il via il laboratorio di scrittura esperienziale “Prendere la Parola”, a cura di Paola Canestrari e Gabriella Romano.
Un viaggio attraverso le storie delle donne nella letteratura, per scoprire nuove voci e, forse, riconoscere meglio anche la propria.
Per informazioni e iscrizioni:
Mondadori Bookshop – 06 93898356
Il Centro Donna è aperto il martedì dalle 10.30 alle 12.30.
Per informazioni: centrodonna.pandora@gmail.com
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