HomeCultura

Quarant’anni di Vecchiarelli Editore: una storia di famiglia, cultura e territorio

0
36

Sabato 3 ottobre, a Manziana, negli spazi dell’ex area industriale Motosi, un pubblico numeroso ha preso parte a una giornata che è stata molto più di una semplice ricorrenza: la celebrazione dei quarant’anni della casa editrice Vecchiarelli Editore, una realtà che nel tempo ha saputo trasformare la passione per il libro in un presidio culturale riconosciuto ben oltre i confini del territorio. Presente anche L’agone con il suo presidente Giovanni Furgiuele. L’intera manifestazione è stata presentata e condotta da Stefano Campanelli, presidente del Gruppo Ambiente Manziana (GAM).

Dopo i saluti del sindaco di Manziana, Alessio Telloni, e del presidente dell’Università Agraria, Alessandro Carucci, l’attenzione si è concentrata sulla presentazione del volume di Irene Gudima “Vecchiarelli Editore: costruzione di un catalogo culturale” dedicato alla storia editoriale di un marchio che, nel corso di quattro decenni, ha intrecciato ricerca, memoria e conoscenza.

A scandire l’incontro sono stati gli interventi di numerosi studiosi e autorevoli protagonisti del mondo della cultura e dell’editoria che hanno ripercorso pagine di storia, vicende editoriali e ricordi personali, componendo il ritratto di una casa editrice che ha fatto della ricerca e della diffusione del sapere la propria missione. Particolarmente sentito l’omaggio a Livio Vecchiarelli, padre del fondatore Varo Augusto Vecchiarelli, figura che attraverso i suoi studi e le sue pubblicazioni ha contribuito a raccontare e custodire la memoria storica e archeologica del territorio.

Tra i passaggi più emozionanti della serata, le letture delle poesie di Livio Vecchiarelli, interpretate con partecipazione e intensità da Maria Grazia Garbarino, vedova Ziccardi, e dal professor Nicola Merola, in un dialogo armonioso tra lingua e dialetto che ha riannodato il filo della memoria collettiva, restituendo tutta la musicalità e l’anima della sua parola poetica.

Presente in sala il fondatore della casa editrice Varo Augusto Vecchiarelli, insieme al figlio Saverio Vecchiarelli,

quasi a rappresentare simbolicamente tre generazioni unite da un comune impegno, nel segno della cultura, della ricerca, della memoria, guidati da una passione per i libri che continua a tramandarsi nel tempo.

Lorenzo Avincola redattore L’agone

Articolo precedente
Il Centro Civico di Bracciano Nuova porterà il nome di Don Lorenzo Milani

Ultimi articoli

Società

Il Centro Civico di Bracciano Nuova porterà il nome di Don Lorenzo Milani

Società

A settembre Roma riparte e l’impegno continua

Cultura

A Campagnano, presentazione del libro “Uomini con la coda” a cura di Luciana Crucitti

Scuola

La scuola come fondamento della democrazia

Scuola

Dal Banco di Scuola al Congresso SIF: la Fisica di Laboratorio del “Salvo D’Acquisto” vola a Firenze

Carica altri