Bracciano: I pini della circumlacuale sono a rischio.

Dal profilo Facebook del sindaco di Bracciano
Una perizia di Città Metropolitana, propedeutica al rifacimento del manto stradale, individua gli alberi come pericolanti e pericolosi per la sicurezza pubblica.
Come amministrazione comunale abbiamo chiesto degli approfondimenti tecnici all’Ente Parco e alla Soprintendenza per avere la certezza che non esistano soluzioni diverse dall’abbattimento.
Allo stesso tempo, a breve convocheremo un incontro pubblico per condividere con la cittadinanza gli elementi tecnici e confrontarci sulle possibili soluzioni.
Tutela del territorio e partecipazione devono andare di pari passo.
Il video al link sottostante:
https://www.facebook.com/reel/1063824923315533
Marco Crocicchi, sindaco di Bracciano