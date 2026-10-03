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Bracciano: I pini della circumlacuale sono a rischio.

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Dal profilo Facebook del sindaco di Bracciano

Una perizia di Città Metropolitana, propedeutica al rifacimento del manto stradale, individua gli alberi come pericolanti e pericolosi per la sicurezza pubblica.
Come amministrazione comunale abbiamo chiesto degli approfondimenti tecnici all’Ente Parco e alla Soprintendenza per avere la certezza che non esistano soluzioni diverse dall’abbattimento.
Allo stesso tempo, a breve convocheremo un incontro pubblico per condividere con la cittadinanza gli elementi tecnici e confrontarci sulle possibili soluzioni.
Tutela del territorio e partecipazione devono andare di pari passo.
Il video al link sottostante:
https://www.facebook.com/reel/1063824923315533
Marco Crocicchi, sindaco di Bracciano
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