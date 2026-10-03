Per la rassegna “Ville in Musica”, concerto del Duo Kang a Palazzo Altieri di Oriolo

Comunicato stampa

Ville in Musica, 2026 – P R I M A E D I Z I O N E

Ministero della Cultura | Istituto Ville Monumentali della Tuscia | Musicaimmagine ETS

in collaborazione con Associazione Amici di Villa Lante al Gianicolo | Associazione “Annarosa Taddei”

ORIOLO ROMANO, Palazzo Altieri

domenica 11 ottobre ore 18:00

Tra Prokof’ev e Strauss

Duo Kang

Seunghee Kang violino, Seungyeon Kang pianoforte

vincitrici del Concorso internazionale “Premio Annarosa Taddei” 2025

musiche di Prokof’ev, R. Strauss, Domenico G. Famà [prima assoluta]

il concerto è preceduto dalla visita guidata con inizio alle ore 16:30

POSTI LIMITATI, È RICHIESTA LA PRENOTAZIONE

prenota qui il concerto e la visita guidata:

+39 06 99837145 | +39 328 6294500

vm-tuscia.palazzoaltieri@cultura.gov.it

Ingresso al Museo € 5,00 intero, € 2,00 ridotto

il biglietto del concerto è incluso nel costo del titolo di ingresso al muse

Ville in Musica prosegue domenica 11 ottobre, con la visita guidata alle ore 16:30 e il concerto alle ore 18:00 al Palazzo Altieri di Oriolo Romano, gioiello storico-artistico delle Ville Monumentali della Tuscia. Un’esperienza che unisce patrimonio, ascolto, natura e bellezza.

Il Duo Kang – formato dalle gemelle coreane Seunghee al violino e Seungyeon al pianoforte, stelle nascenti del concertismo internazionale e vincitrici del Concorso Internazionale “Premio Annarosa Taddei” 2025 – propone due capolavori antitetici della letteratura per violino e pianoforte, la cupa e monumentale Sonata in Fa minore, op. 80 n.1 di Sergej Prokof’ev, fortemente segnata dal dramma della Seconda Guerra Mondiale e la Sonata in Mi bemolle op. 18 di Richard Strauss, ultimo capolavoro cameristico del compositore allora ventitreenne, pervasa da un lirismo radioso che riflette il suo innamoramento per la futura moglie, il soprano Pauline de Ahna. A fare da ideale ponte con il presente è la nuova composizione di Domenico Giovanni Famà, Schizo Valse, una raffinata riscrittura della forma classica del valzer, destrutturata attraverso le frammentazioni ritmiche e la sensibilità del nostro tempo.

Ville in Musica 2026 è promosso e organizzato dall’Istituto Ville Monumentali della Tuscia in collaborazione con Musicaimmagine ETS, con la direzione artistica e musicale di Flavio Colusso e la residenza artistica dell’Ensemble Seicentonovecento, con il contributo del Ministero della Cultura e in collaborazione con Associazione Amici di Villa Lante al Gianicolo e Associazione Culturale “Annarosa Taddei”.

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Ville in Musica 2026 – P R I M A E D I Z I O N E

BAGNAIA, Villa Lante | BASSANO ROMANO, Villa Giustiniani

CAPRAROLA, Palazzo Farnese | ORIOLO ROMANO, Palazzo Altieri

Ministero della Cultura | Istituto Ville Monumentali della Tuscia | Musicaimmagine ETS

in collaborazione con : Associazione “Annarosa Taddei” | Associazione Amici di Villa Lante al Gianicolo

in residenza : Ensemble Seicentonovecento | direttore artistico e musicale Flavio Colusso

CAPRAROLA, Palazzo Farnese – domenica 6 settembre, ore 18:30

Madrigali dei Musici di Roma

La Compagnia del Madrigale

musiche di Arcadelt, De Maque, Festa, Giovannelli, Marenzio, Palestrina

BASSANO ROMANO, Villa Giustiniani – sabato 26 settembre, ore 18:00

Sotto lo stesso cielo

Antonello Dorigo controtenore e arpa tripla

musiche di Cavalli, Colusso, Luzzaschi, Marazzoli, Monteverdi e Lidia De Migno (Prima assoluta)

BAGNAIA, Villa Lante – domenica 27 settembre, ore 18:00

Serenata Virtuosa

Collegium Pro Musica | Stefano Bagliano direttore e flauto diritto | Carlo Aonzo mandolino

musiche di Barbella, Cecere, Händel, Valentini, Vivaldi

ORIOLO ROMANO, Palazzo Altieri – domenica 11 ottobre, ore 18:00

Tra Prokof’ev e Strauss

Duo Kang, violino e pianoforte (vincitrici del Concorso internazionale “Premio Annarosa Taddei”)

musiche di S. Prokof’ev, R. Strauss e Domenico G. Famà (Prima assoluta)

CAPRAROLA, Palazzo Farnese – sabato 17 ottobre, ore 18:30

Amore & Marte

Ensemble Seicentonovecento | direttore Flavio Colusso

Valentina Varriale, Elena Cecchi Fedi soprani | André Perez Muiño, Roberto Manuel Zangari tenori |

Mauro Borgioni baritono | Luigi De Donato basso

musiche di Claudio Monteverdi

posti limitati, è richiesta la prenotazione – i concerti sono preceduti da visite guidate con inizio alle ore 16:30

il biglietto dei concerti è incluso nel costo del titolo di ingresso ordinario di ogni sito

CAPRAROLA, Palazzo Farnese | +39 0761 646052 | vm-tuscia.palazzofarnese@cultura.gov.it

BASSANO ROMANO, Villa Giustiniani | +39 0761 636025 | vm-tuscia.villagiustiniani@cultura.gov.it

BAGNAIA, Villa Lante | +39 0761 288008 | vm-tuscia.villalante@cultura.gov.it

ORIOLO ROMANO, Palazzo Altieri | +39 06 99837145 | vm-tuscia.palazzoaltieri@cultura.gov.it