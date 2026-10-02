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Manziana si illumina di rosa per il Nastro Rosa Fondazione AIRC

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Manziana si tinge di rosa
Dalla pagina Facebook del Comune
Ottobre è il mese dedicato alla sensibilizzazione, alla prevenzione e alla ricerca sul tumore al seno.
Anche il Comune di Manziana sceglie di aderire alla campagna Nastro Rosa di Fondazione AIRC, illuminando di rosa il Palazzo Comunale per unirsi simbolicamente a tanti Comuni italiani che, attraverso la luce dei propri monumenti, vogliono mantenere alta l’attenzione su una malattia che riguarda da vicino moltissime famiglie.
Il rosa che illumina il nostro Municipio è un segno semplice, ma vuole trasmettere un messaggio importante: la ricerca è fondamentale per continuare a migliorare la prevenzione, la diagnosi e le possibilità di cura.
Secondo AIRC, in Italia il tumore al seno colpisce nell’arco della vita una donna su otto. Grazie ai progressi della ricerca, la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è passata dal 78% degli anni Novanta all’89,5% attuale. Nel 2026 AIRC ha destinato oltre 14 milioni di euro a progetti di ricerca e borse di studio dedicati a questo ambito.
Questa sera il nostro Municipio si tinge di rosa per ricordarci che dietro ogni numero ci sono persone, storie, famiglie e speranze.
 Manziana è con AIRC. Per la ricerca, per la prevenzione, per la salute.
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