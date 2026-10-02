Dalla pagina Facebook del Comune

Nell’ambito delle attività del Centro per la Famiglia “Crescere Insieme” è attivo lo Sportello Psicologico per il Minore, un servizio gratuito dedicato ai bambini e ragazzi fino a 14 anni e ai loro genitori.

Lo Sportello offre uno spazio di ascolto, sostegno e orientamento, finalizzato ad accompagnare i minori e le loro famiglie nell’affrontare difficoltà, cambiamenti e situazioni che possono incidere sul benessere individuale e familiare.