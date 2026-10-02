Dalla pagina Facebook del Comune
Nell’ambito delle attività del Centro per la Famiglia “Crescere Insieme” è attivo lo Sportello Psicologico per il Minore, un servizio gratuito dedicato ai bambini e ragazzi fino a 14 anni e ai loro genitori.
Lo Sportello offre uno spazio di ascolto, sostegno e orientamento, finalizzato ad accompagnare i minori e le loro famiglie nell’affrontare difficoltà, cambiamenti e situazioni che possono incidere sul benessere individuale e familiare.
Il servizio si propone, in particolare, di offrire uno spazio sicuro nel quale esprimere pensieri ed emozioni, fornire sostegno nei momenti di difficoltà e mettere a disposizione indicazioni e risorse utili al benessere della famiglia.
Lo Sportello è rivolto alle famiglie residenti nei Comuni di Bracciano, Trevignano Romano, Anguillara Sabazia, Manziana e Canale Monterano.
Il servizio è gratuito e si svolge su appuntamento.
Per informazioni e appuntamenti:
lorenzo.carderi@comune.braccian