TENNIS & FRIENDS: AL VIA IL WEEKEND TRA PREVENZIONE E SPORT AL FORO ITALICO

Comunicato stampa

Inizia con 3mila studenti la giornata dedicata alle scuole della main edition. Sabato l’apertura del Villaggio della Salute con stand aperti fino a tarda notte.

La Notte Bianca della Prevenzione, che sabato 3 ottobre consentirà di usufruire di visite e screening gratuiti fino all’una di notte; “Salute a bordo”, l’autobus con postazione sanitaria per portare la prevenzione alle persone senza dimora, il Villaggio Amatrice per ricordare il decennale del sisma, Salute donna per offrire check up e consulenze specialistiche in occasione del mese rosa della prevenzione: sono queste le novità della XVI edizione di Tennis & Friends – Salute e Sport che prende il via oggi, al Foro Italico, a pochi giorni dalla benedizione del Santo Padre che ha ricevuto in udienza pubblica una delegazione del progetto.

Nato nel 2011 da un’idea del prof. Giorgio Meneschincheri, medico specialista in Medicina preventiva del Policlinico Universitario Agostino Gemelli e docente all’Università Cattolica di Roma e all’Università Temple di Philadelphia, in collaborazione con il Ministero per lo Sport e i Giovani, ASL Roma 1 e Salute Lazio, Policlinico Universitario Agostino Gemelli, Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), Tennis&Friends risponde all’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione attraverso lo sport, la salute e i corretti stili di vita.

«Arrivare alla XVI edizione di Tennis & Friends significa continuare a far crescere un progetto che, da oltre quindici anni, porta la prevenzione fuori dagli ospedali e sempre più vicino alle persone. Quest’anno partiamo proprio dai giovani, perché costruire una cultura della salute significa educare fin dall’età scolastica alla consapevolezza, alla prevenzione e alla cura del proprio benessere. Nei prossimi giorni questa attenzione si allargherà a tutta la cittadinanza, con screening, visite e consulenze gratuite, ma anche con iniziative pensate per raggiungere le persone più fragili e per portare la prevenzione in nuovi contesti della vita quotidiana» ha dichiarato il Prof. Giorgio Meneschincheri, fondatore e presidente di Tennis & Friends – Salute e Sport.

Venerdì 2 ottobre

La prima giornata della manifestazione è dedicata alle nuove generazioni: circa 3.000 studentesse e studenti delle scuole del Lazio, alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi,il Presidente dell’INPS Gabriele Fava, incontrano medici, professionisti sanitari, campioni dello sport e testimonial, tra cui Francesca Lollobrigida, medaglia olimpica di pattinaggio di velocità, Giulia Lollobrigida, campionessa nazionale di pattinaggio, Allegra Agnelli Presidente della Fondazione Allegra Agnelli per la Ricerca sul Cancro – Candiolo, partecipano ad attività dedicate alla prevenzione, all’alimentazione, ai corretti stili di vita e allo sport,grazie alla collaborazione delle federazioni sportive coordinate dalla FITP. Presenti anche Myriam Fecchi e Jimmy Ghione.

Dal 3 ottobre il Villaggio della Salute apre alla cittadinanza

Da sabato 3 ottobre, il Villaggio della Salute aprirà ufficialmente le porte alla cittadinanza. Per due giorni saranno a disposizione oltre 500 professionisti sanitari, con circa 200 postazioni dedicate a visite, screening e consulenze gratuite.

Le attività saranno coordinate da Salute Lazio e ASL Roma 1 e Policlinico Gemelli con il coinvolgimento di oltre 85 strutture sanitarie del territorio – ma anche di Piemonte, Toscana e Campania- e della sanità militare. I percorsi comprenderanno, tra gli altri, cardiologia ginecologia, senologia, tiroide, urologia, oculistica, chirurgia vascolare, diabetologia, malattie dell’apparato digerente, medicina dello sport, neurologia, odontoiatria, otorino, ortopedia, psicologia, salute mentale, obesità, nutrizione, longevity checkup, pediatria e tante altre. . All’interno del Villaggio sarà possibile effettuare anche donazioni del sangue grazie alla presenza dell’Associazione Donatorinati.

Le attività saranno rivolte a tutte le fasce d’età, con percorsi dedicati anche ai giovani e ai bambini, alla prevenzione pediatrica e alle emergenze, attraverso dimostrazioni di BLS-BLSD, BLS pediatrico e manovre di disostruzione delle vie aeree.

Tra i progetti, anche “Qui c’è RaiPlay”, realizzato in collaborazione con il Policlinico Agostino Gemelli per accompagnare le persone durante il percorso ospedaliero attraverso contenuti di informazione, intrattenimento e cultura, offrendo occasioni di svago e momenti di sollievo. L’iniziativa prevede la promozione e la fruizione dei contenuti delle piattaforme RaiPlay e RaiPlay Sound all’interno di spazi dedicati del Policlinico, dalle sale d’attesa agli ambienti pediatrici.

Accanto alle attività sanitarie, il Villaggio dello Sport accoglierà la Federazione Italiana Tennis e Padel e oltre 30 Federazioni Sportive Nazionali, che proporranno attività per avvicinare il pubblico alla pratica sportiva e alle diverse discipline. Spazio anche al tradizionale Torneo Celebrity, con la partecipazione di ambassador e testimonial della manifestazione.

Sabato 3 ottobre alle 11.30 si terrà inoltre la tradizionale cerimonia inaugurale, alla presenza dei rappresentanti delle principali Istituzioni nazionali e locali, del sistema sanitario, dello sport e della società civile. La cerimonia sarà presentata da Veronica Maya, madrina storica della manifestazione e max Giusti. Nel corso dell’appuntamento il Villaggio sarà benedetto da S.E. Mons. Claudio Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

La prima Notte Bianca della Prevenzione

Tra le principali novità della XVI edizione, sabato 3 ottobre fino all’una di notte, il Villaggio della Salute e dello Sport resterà aperto al pubblico per la prima “Notte Bianca della Prevenzione”.

Screening, visite e consulenze sanitarie gratuite proseguiranno anche in orario serale, accompagnati da musica, spettacolo, cultura e intrattenimento, con la partecipazione di artisti, sportivi e testimonial che si sfideranno sui campi per il trofeo “Una volèe per la salute”.

Nel corso della serata sarà inoltre dedicato uno spazio speciale alla “Salute Donna”, con attività di informazione e sensibilizzazione dedicate alla salute femminile in occasione del Mese della prevenzione in rosa.

La prevenzione raggiunge anche le persone senza dimora

La sera del 3 ottobre la prevenzione uscirà inoltre dal Foro Italico per raggiungere direttamente le persone più fragili. Con il progetto “Salute a bordo”, un autobus di linea messo a disposizione da ATAC e allestito come studio medico, con personale sanitario a bordo, si recherà presso la Cittadella della Carità di Santa Giacinta, dove la Caritas diocesana accoglie oltre 100 persone senza fissa dimora. L’iniziativa rafforza la dimensione sociale della manifestazione e l’impegno a rendere la prevenzione accessibile anche a chi rischia di rimanere escluso dai tradizionali percorsi di assistenza e prevenzione.

Il Villaggio Amatrice nel decennale del sisma

In occasione del decennale del sisma del 2016, Tennis & Friends ospiterà inoltre il Villaggio Amatrice, uno spazio dedicato alla città e al suo territorio, pensato per valorizzarne le tradizioni, le eccellenze e le realtà produttive. All’interno dell’area troveranno spazio la Pro Loco, un’area ristoro e alcuni produttori locali, insieme a uno spazio dedicato alla presentazione del nuovo Ospedale di Amatrice, attraverso rendering e materiali illustrativi che racconteranno il percorso di ricostruzione e rilancio della comunità.

La prevenzione si prende cura anche degli animali

La prevenzione riguarda anche la salute e il benessere degli animali da compagnia. Per questo, nell’ambito di Tennis & Friends, sarà presente un’area dedicata alla prevenzione veterinaria, con il coinvolgimento della ASL Roma 1 e della ASL di Latina, dove saranno proposte attività di informazione e sensibilizzazione e sarà possibile effettuare il microchip per i cani. L’area ospiterà inoltre