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PARCO BRACCIANO-MARTIGNANO: SOTTOSCRITTO IL PROTOCOLLO D’INTESA CON SALVAGUARDIAMO BRACCIANO

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Parco Bracciano Martignano

Comunicato stampa

Insieme per la cura, la tutela e la valorizzazione del territorio

BRACCIANO – L’Ente Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano ha sottoscritto, il 30 settembre 2026, un Protocollo d’Intesa con SalvaguardiAmo Bracciano – Organizzazione di Volontariato, attiva nel territorio comunale e in parte all’interno dell’area protetta.
L’accordo punta a rafforzare la collaborazione tra il Parco e il volontariato locale attraverso attività dedicate alla cura, pulizia, tutela e valorizzazione del territorio, nel rispetto delle finalità istitutive dell’Ente e della normativa vigente.
Gli interventi saranno rivolti in particolare al contrasto delle situazioni di degrado e dell’abbandono dei rifiuti, alla cura delle aree di fruizione pubblica e alla segnalazione di eventuali criticità ambientali. Il Protocollo prevede inoltre iniziative di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente e di promozione della cittadinanza attiva.
L’Ente Parco individuerà, d’intesa con l’Associazione, le aree e le attività sulle quali intervenire, fornendo le indicazioni necessarie per garantirne la compatibilità con le esigenze di tutela dell’area protetta e, ove necessario, supporto e materiali.
Con questo Protocollo il Parco conferma la volontà di costruire una collaborazione stabile e coordinata con le Organizzazioni di Volontariato, riconoscendone il valore quale forma concreta di partecipazione civica e coinvolgimento dei cittadini nella salvaguardia del patrimonio naturale.

Ente Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano

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