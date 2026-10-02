GIANCARLO DE CATALDO E LUCA MERCALLI A “L’ELEFANTE” SU RAI 3 E RAIPLAY IL NUOVO PROGRAMMA DI PETER GOMEZ

Comunicato stampa

SABATO 3 OTTOBRE 2026, ORE 20.15, SU RAI 3 E RAIPLAY

Giancarlo De Cataldo e Luca Mercalli saranno tra gli ospiti della seconda puntata de “L’Elefante”, il programma condotto da Peter Gomez in onda sabato 3 ottobre alle 20.15 su Rai 3 e RaiPlay. Ad affiancare Gomez nel ruolo di compagno di viaggio sarà ancora una volta Giordano Bruno Guerri.

Nel corso della serata, Chiara Francini proporrà una delle sue storie dal territorio, alla ricerca di personaggi e realtà capaci di raccontare l’Italia da prospettive insolite e sorprendenti, mentre Dario Vergassola accompagnerà il racconto con le sue celebri incursioni, il suo umorismo surreale e la capacità di cogliere gli aspetti più inattesi della realtà. L’Elefante prosegue il suo percorso tra attualità, politica, cultura e società, proponendo uno sguardo libero e trasversale sui temi che animano il dibattito pubblico e sulle storie che aiutano a comprenderli.

Peter Gomez dialogherà con lo scrittore ed ex magistrato Giancarlo De Cataldo, autore di opere come “Romanzo Criminale” e “Una storia sbagliata”, e con il climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli.

Nel corso dell’appuntamento non mancheranno altri ospiti. A contribuire all’approfondimento dei temi affrontati sarà anche lo storico e saggista Giordano Bruno Guerri, che arricchirà la puntata con il proprio punto di vista.