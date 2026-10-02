[wpdreams_ajaxsearchlite]

3 Ottobre, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo".

HomeSocietà

Il sito Unesco di Cerveteri allo stand di Visit Lazio alla Stazione Termini di Roma

0
178

Comunicato stampa

Vetrina promozionale del patrimonio culturale, storico e archeologico di Cerveteri aperta fino a fine ottobre_
“Una vetrina per la nostra città, per il sito Unesco della Necropoli della Banditaccia e per i reperti custoditi al Museo Nazionale Cerite. Da oggi e fino alla fine di ottobre, alla Stazione Termini ci sarà un punto informazioni e promozionale del territorio di Cerveteri, inserito all’interno dello stand di Visit Lazio e aperto tutti i giorni dalle ore 09:00 alle ore 18:00. Ad inaugurarlo questa mattina, le aziende della Dmo Etruskey, della quale anche il Comune di Cerveteri fa parte e il personale di Artemide Guide, prestigiosa realtà di promozione turistica della nostra città. Un’occasione per far conoscere Cerveteri ai milioni di passeggeri e turisti provenienti da ogni angolo del mondo che tutti i giorni transitano allo scalo ferroviario più importante d’Italia”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che prosegue:
“Un’iniziativa importante di tutto il territorio regionale del Lazio quella proposta da Visit Lazio e che vede un importante lavoro di realtà del nostro circondario, come Artemide Guide e Etruskey, figure altamente qualificate in ambito turistico che certamente sapranno catturare l’interesse e la curiosità delle persone che continuamente transitano dentro e fuori la stazione. Lo spazio promozionale sarà aperto fino alla fine di ottobre: l’obiettivo è quello di far conoscere le enormi potenzialità turistiche e artistiche di Cerveteri e che la nostra città venga scelta come meta di vacanza, di riposo e di cultura da più persone possibili”.
“In questi anni – aggiunge il Sindaco Gubetti – anche grazie alla collaborazione continua con realtà come Artemide, come Etruskey e senza dimenticare le tantissime e preziose associazioni di volontariato archeologico della città, abbiamo svolto un importante lavoro di promozione di Cerveteri: per avere contezza della bontà del lavoro svolto è sufficiente recarsi in un qualsiasi giorno alla Necropoli Etrusca della Banditaccia per vedere gruppi e scolaresche impegnate in visite guidate. Continueremo su questa linea, insieme al Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, per far conoscere ad un numero di visitatori sempre maggiore le meraviglie di Cerveteri”
 
Articolo precedente
𝗧𝗣𝗟 ANGUILLARA: 𝗔𝗕𝗕𝗜𝗔𝗠𝗢 𝗖𝗛𝗜𝗘𝗦𝗧𝗢 𝗖𝗛𝗜𝗔𝗥𝗘𝗭𝗭𝗔
Articolo successivo
LA COPPIA PIU’ BELLA DEL MONDO

Ultimi articoli

Cultura

LA COPPIA PIU’ BELLA DEL MONDO

Società

𝗧𝗣𝗟 ANGUILLARA: 𝗔𝗕𝗕𝗜𝗔𝗠𝗢 𝗖𝗛𝗜𝗘𝗦𝗧𝗢 𝗖𝗛𝗜𝗔𝗥𝗘𝗭𝗭𝗔

Territorio

Tardi a scuola per corse del trasporto saltate, Gubetti: “Chiesta ai Dirigenti scolastici ulteriore flessibilità in attesa dell’entrata in vigore del nuovo servizio”

Eventi

TENNIS & FRIENDS: AL VIA IL WEEKEND TRA PREVENZIONE E SPORT AL FORO ITALICO

Ambiente

PARCO BRACCIANO-MARTIGNANO: SOTTOSCRITTO IL PROTOCOLLO D’INTESA CON SALVAGUARDIAMO BRACCIANO

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Categorie

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it