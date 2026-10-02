Il sito Unesco di Cerveteri allo stand di Visit Lazio alla Stazione Termini di Roma

Vetrina promozionale del patrimonio culturale, storico e archeologico di Cerveteri aperta fino a fine ottobre_

“Una vetrina per la nostra città, per il sito Unesco della Necropoli della Banditaccia e per i reperti custoditi al Museo Nazionale Cerite. Da oggi e fino alla fine di ottobre, alla Stazione Termini ci sarà un punto informazioni e promozionale del territorio di Cerveteri, inserito all’interno dello stand di Visit Lazio e aperto tutti i giorni dalle ore 09:00 alle ore 18:00. Ad inaugurarlo questa mattina, le aziende della Dmo Etruskey, della quale anche il Comune di Cerveteri fa parte e il personale di Artemide Guide, prestigiosa realtà di promozione turistica della nostra città. Un’occasione per far conoscere Cerveteri ai milioni di passeggeri e turisti provenienti da ogni angolo del mondo che tutti i giorni transitano allo scalo ferroviario più importante d’Italia”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che prosegue:

“Un’iniziativa importante di tutto il territorio regionale del Lazio quella proposta da Visit Lazio e che vede un importante lavoro di realtà del nostro circondario, come Artemide Guide e Etruskey, figure altamente qualificate in ambito turistico che certamente sapranno catturare l’interesse e la curiosità delle persone che continuamente transitano dentro e fuori la stazione. Lo spazio promozionale sarà aperto fino alla fine di ottobre: l’obiettivo è quello di far conoscere le enormi potenzialità turistiche e artistiche di Cerveteri e che la nostra città venga scelta come meta di vacanza, di riposo e di cultura da più persone possibili”.

“In questi anni – aggiunge il Sindaco Gubetti – anche grazie alla collaborazione continua con realtà come Artemide, come Etruskey e senza dimenticare le tantissime e preziose associazioni di volontariato archeologico della città, abbiamo svolto un importante lavoro di promozione di Cerveteri: per avere contezza della bontà del lavoro svolto è sufficiente recarsi in un qualsiasi giorno alla Necropoli Etrusca della Banditaccia per vedere gruppi e scolaresche impegnate in visite guidate. Continueremo su questa linea, insieme al Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, per far conoscere ad un numero di visitatori sempre maggiore le meraviglie di Cerveteri”