Liceo Artistico Caravillani di Villa Pamphili, 400 mila euro per la riqualificazione della sede scolastica del Polo Liceale. Parrucci: “Manteniamo gli impegni presi con studenti, famiglie e scuola. Fine interventi prevista per il rientro dalle festività natalizie”

Comunicato stampa

Ieri a Palazzo Valentini il Consigliere Daniele Parrucci, delegato di Città metropolitana a edilizia scolastica, impianti sportivi e formazione, l’incontro con la dirigente scolastica e le le rappresentanze dei docenti, degli studenti e dei genitori del Liceo Artistico “Caravillani”, nella sede di Villa Pamphili, per fare il punto sulle condizioni dell’istituto e sugli interventi di riqualificazione programmati, dopo la riapertura della sede di Piazza Risorgimento dove ora sono rientrati gli studenti del liceo classico “D. Alighieri”.

Sono stati illustrati gli interventi che la Città Metropolitana si è impegnata a realizzare nei prossimi mesi, con 400 mila euro già stanziati nel bilancio approvato il 30 luglio nel plesso di Villa Pamphili: previste l’impermeabilizzazione delle coperture del corpo laboratori, la sostituzione degli infissi, nuove canaline di scolo e discendenti per le acque piovane. Nel contempo, lavoreremo alla riqualificazione igienico sanitaria degli interni, con rasatura, ripristino degli intonaci e ripittura per il ripristino di tutte le aule didattiche.

A breve l’inizio dei lavori, con l’obiettivo di concludere i lavori entro la ripresa delle attività didattiche dopo le festività natalizie.

Durante la scorsa estate, sono stati completati i lavori per un nuovo laboratorio nel piano seminterrato, che versava in condizioni di abbandono, ora già a disposizione degli studenti.

Un ulteriore capitolo riguarda gli spazi dell’Istituto San Michele, dove sono in fase di ultimazione i lavori destinati ad accogliere la Casa delle donne vittime di violenza. Secondo quanto comunicato dalla Regione Lazio, il trasferimento dovrebbe avvenire a breve, indicativamente nel mese di ottobre. Una volta completato il trasferimento, dichiara Parrucci: “la Città Metropolitana si è impegnata a chiedere alla proprietà la disponibilità degli ulteriori locali oggi occupati dalla struttura, con l’obiettivo di reperire le risorse necessarie alla loro riqualificazione e successiva destinazione al Liceo Artistico Caravillani.

Appena entrati nella disponibilità dei nuovi spazi che ora ospitano la Casa, stanzieremo i fondi necessari per adeguarli e ristrutturarli, aumentando così di circa un terzo gli spazi scolastici del Liceo, che potremo utilizzare nell’immediato per un ulteriore laboratorio. Con i 400 mila euro abbiamo definito un cronoprogramma preciso per restituire alla comunità scolastica una sede più sicura, funzionale e adeguata alla didattica già alla ripresa di gennaio. L’incontro si è concluso con l’impegno di reincontrarsi presso l’Istituto per verificare l’avanzamento dei lavori, fino all’inaugurazione dei nuovi spazi con il Sindaco Gualtieri”, conclude Parrucci.