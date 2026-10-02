LADISPOLI: PRESENTATO IL NUOVO SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Comunicato stampa

Si è svolto ieri, presso l’Aula Consiliare del Comune di Ladispoli, l’incontro pubblico dedicato al nuovo servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Il sindaco Alessandro Grando, l’assessore Marco Pierini, i tecnici e i rappresentanti degli uffici comunali interessati, hanno illustrato le principali novità del servizio: dai calendari alle modalità di raccolta, fino agli interventi previsti per migliorare pulizia e decoro urbano.

Nel corso dell’incontro è stata affrontata anche la questione degli aumenti dei costi per lo smaltimento dell’indifferenziata, legati alle richieste della Regione Lazio.

L’Amministrazione ha lavorato per contenere l’impatto sull’anno in corso, prevedendo di distribuire parte dei maggiori costi anche sul 2027.

Più attenzione a centro, lungomare, spiagge e manutenzione dei marciapiedi: sono queste alcune delle priorità indicate per rafforzare il servizio.

A conclusione della presentazione, il sindaco Grando ha risposto personalmente ad alcune domande formulate da cittadini intervenuti in aula.

Durante l’evento è stato evidenziato che una città più pulita richiede la collaborazione di tutti.

L’Amministrazione continuerà a lavorare per migliorare i servizi, ma è fondamentale il rispetto delle regole da parte di cittadini e attività commerciali.

Più efficienza, più collaborazione, più decoro: per una Ladispoli sempre più pulita e sostenibile.