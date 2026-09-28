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IL MUSMA CELEBRA LA XXII GIORNATA DEL CONTEMPORANEO CON IL PROGETTO PARTECIPATIVO “I PEZZI GROSSI” DEL COLLETTIVO ZEROSCENA 

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Comunicato stampa

Sabato 10 Ottobre ore 18:00, via San Giacomo, Sasso Caveoso, Matera

 

trasmetto in allegato il comunicato stampa relativo a “I PEZZI GROSSI”, il nuovo progetto partecipativo del collettivo Zeroscena, realizzato negli spazi del MUSMA – Museo della Scultura Contemporanea di Matera in occasione della XXII Giornata del Contemporaneo.

Il progetto nasce da una residenza del collettivo Zeroscena al MUSMA e da un percorso di ricerca e confronto con la comunità materana, intrecciando arte contemporanea, memoria, territorio e partecipazione.

Un progetto particolarmente significativo  per A-Head Project dell’Associazione Angelo Azzurro, che ne sostiene la produzione e che, attraverso la famiglia Calapai, contribuirà alla donazione dell’opera al MUSMA.

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