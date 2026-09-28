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CONSIGLIO COMUNALE, PD CIVITAVECCHIA: “CHI INVOCA IL CONFRONTO DEVE ESSERE IL PRIMO AD ESSERCI”

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Comunicato stampa

Il Partito Democratico di Civitavecchia interviene sulle polemiche sollevate in questi giorni da alcuni esponenti dell’opposizione dopo la seduta di Consiglio comunale del 24 settembre, convocata per discutere di CSP e sospesa in concomitanza con l’inaugurazione del nuovo allestimento del Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia. Il Consiglio era stato convocato alle ore 14, mentre l’inaugurazione del Museo era prevista alle 17:30.

«Fa sorridere che chi in questi giorni ha accusato la maggioranza di sottrarsi al confronto, al momento della ripresa dei lavori non fosse poi presente in Aula», dichiara il Segretario del PD Civitavecchia Patrizio Pacifico.

«Alla verifica del numero legale erano presenti tre consiglieri di maggioranza e tre di minoranza. Su otto consiglieri di opposizione, quindi, più della metà risultava assente. Chi considera quel confronto così urgente dovrebbe essere il primo a garantirne la propria presenza.»

«L’inaugurazione del nuovo allestimento del Museo Archeologico Nazionale è stata inoltre un momento importante per la vita culturale della città, al termine di un significativo intervento di riqualificazione. Trasformare una concomitanza istituzionale in una polemica politica non aiuta né il confronto né Civitavecchia».

Partito Democratico Civitavecchia

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