Il Camping Smeraldo, ospita una squadra di ciclisti messicani in Tour Italiano

Comunicato stampa

di passaggio si è fermata allo Smeraldo, una squadra di ciclisti messicani che stanno facendo il Tour dell’Italia!

Afuego Travel , agenzia di viaggio messicana , composta da italiani residenti in Mexico, organizza viaggi in bici, alla scoperta dell’Italia.

Percorsi iconici , piccoli gruppi, ottimi soggiorni, gastronomia e tanta cultura italiana.

Afuego Travel ha vissuto l’emozione di pedalare lungo le strade del Giro d’Italia e della corsa Milano Sanremo.

Oggi stanno viaggiando da Roma a Firenze ed hanno fatto una sosta per mangiare al Chiosco Smeraldo, felice di ospitare il gruppo in foto, che ha apprezzato la cucina , l’ambiente, l’ospitalità ed il Lago di Bracciano in una splendida giornata settembrina. Buon viaggio amigos Mexicano!