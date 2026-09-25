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Il Camping Smeraldo, ospita una squadra di ciclisti messicani in Tour Italiano

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Comunicato stampa

di passaggio si è fermata allo Smeraldo, una squadra di ciclisti messicani che stanno facendo il Tour dell’Italia!
Afuego Travel , agenzia di viaggio messicana , composta da italiani residenti in Mexico, organizza viaggi in bici, alla scoperta dell’Italia.
Percorsi iconici , piccoli gruppi, ottimi soggiorni, gastronomia e tanta cultura italiana.
Afuego Travel ha vissuto l’emozione di pedalare lungo le strade del Giro d’Italia e della corsa Milano Sanremo.
Oggi stanno viaggiando da Roma a Firenze ed hanno fatto una sosta per mangiare al Chiosco Smeraldo, felice di ospitare il gruppo in foto, che ha apprezzato la cucina , l’ambiente,   l’ospitalità ed il Lago di Bracciano in una splendida giornata settembrina.  Buon viaggio amigos Mexicano!
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