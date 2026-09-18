Accoltellamento a scuola, Parrucci “Solidarietà all’insegnante colpita”

Riceviamo e pubblichiamo

«Esprimo a nome mio e di tutta la Città metropolitana di Roma solidarietà all’insegnante della scuola media di Centocelle aggredita prima con lo spray urticante e poi colpita con un coltello da uno studente.

Quello che è successo è particolarmente grave perché dimostra ancora una volta quanto siano fragili gli adolescenti, sempre più dipendenti dai device e a volte, come sembrerebbe in questo caso, incapaci di accettare un brutto voto al punto da reagire con violenza.

La scuola ha un ruolo fondamentale nell’educazione dei nostri ragazzi ma anche le famiglie non possono venir meno al loro compito di educatori», così il consigliere delegato all’edilizia scolastica e politiche della formazione Daniele Parrucci.