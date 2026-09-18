HomeSocietà

Accoltellamento a scuola, Parrucci “Solidarietà all’insegnante colpita”

0
77

Riceviamo e pubblichiamo

«Esprimo  a nome mio e di tutta la Città metropolitana di Roma solidarietà all’insegnante della scuola media di Centocelle aggredita prima con lo spray urticante e poi colpita con un coltello da uno studente.

Quello che è successo è particolarmente grave perché dimostra ancora una volta quanto siano fragili gli adolescenti, sempre più dipendenti dai device e a volte, come sembrerebbe in questo caso, incapaci di accettare un brutto voto al punto da reagire con violenza.

La scuola ha un ruolo fondamentale nell’educazione dei nostri ragazzi ma anche le famiglie non possono venir meno al loro compito di educatori», così il consigliere delegato all’edilizia scolastica e politiche della formazione Daniele Parrucci.

Articolo precedente
Psicologo di Base per il Lazio: la proposta della consigliera Battisti
Articolo successivo
Il Consiglio comunale approva il bilancio consolidato 2025 e la quarta variazione di bilancio

Ultimi articoli

Cultura

LETTERATURA E STORIA DELL’ARTE SI INCONTRANO NELLA PRESENTAZIONE DE “I DELITTI DELLA VERGINE” DI DANIELA ALIBRANDI

Eventi

Bracciano: Gran Premio del Lazio, modifiche alla viabilità

Territorio

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE BRACCIANO-MARTIGNANO

Scuola

Finalmente realtà: inaugurata la nuova palestra dell’Alberghiero

Scuola

Tutoraggio fra pari al «Di Vittorio». Un progetto di crescita condivisa per iniziare il nuovo anno

Carica altri