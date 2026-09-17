Notte Donna 2026: parole, teatro e impegno civile nella piazzetta di Pozzo Bianco

La conclusione dell’evento “Notte Donna 2026” del Comune di Bracciano ha trovato nel teatro la sua forma più intensa e simbolica. L’amministrazione comunale, insieme a RETE LIA – Libere Insieme Associazioni, realtà impegnata nella tutela e nel sostegno delle donne vittime di abusi e violenza, ha proposto il secondo dei due appuntamenti dedicati alla raccolta fondi per il Fondo per Donne e Madri in difficoltà e vittime di violenza.

Nella suggestiva piazzetta di Pozzo Bianco, alla presenza della presidente del Consiglio comunale delegata alle pari opportunità Giulia Sala e di Barbara Busetto per il Centro Donna comunale, si è svolta una serata interamente dedicata al teatro e alla parola, curata da Marina Garroni del TeatroDiTalia.

Un aperitivo di benvenuto ha introdotto il pubblico a un percorso artistico e civile che ha voluto mantenere viva la riflessione sulla violenza di genere e sulla necessità di costruire comunità consapevoli e solidali.

Il lavoro di Marina Garroni si inserisce nel solco delle produzioni che, negli ultimi anni, hanno visto una crescente attenzione alle firme femminili e ai temi della violenza di genere nel panorama teatrale italiano. La stagione 2025-2026, ad esempio, ha dato grande spazio a drammaturghe e registe impegnate su questi temi, come Dacia Maraini e Suzie Miller . In questo contesto, TeatroDiTalia si conferma una realtà attenta alla drammaturgia contemporanea e ai linguaggi che raccontano la condizione femminile con profondità e rigore.

Lo spettacolo presentato a Bracciano è stato costruito come un mosaico di testi diversi, incrociati tra loro, capaci di restituire flash dell’universo femminile. Il filo conduttore è un arco che va da un estremo all’altro. dalla fissità: la rinuncia alla vita, la chiusura, la perdita di energia e desiderio che spesso colpisce le donne intrappolate in contesti familiari o sociali oppressivi e la trasformazione, la capacità di reagire, di ribellarsi, di far tesoro della propria esperienza per uscire fuori, per riprendere il proprio spazio nel mondo.

Questa dialettica è stata resa attraverso tre autori molto diversi tra loro, ma accomunati da una forte tensione verso la condizione umana e, in particolare, verso la fragilità e la forza delle donne.

Samuel Beckett, con la sua essenzialità e il suo senso di immobilità esistenziale, perfetto per rappresentare la fissità: personaggi sospesi, vite che sembrano non avanzare, un tempo che si ripete. La sua scrittura, radicale e spoglia, diventa metafora della paralisi emotiva che molte donne vivono prima di trovare la forza di reagire.

Henrik Ibsen, il grande drammaturgo della liberazione femminile: da Casa di bambola a Hedda Gabler, le sue protagoniste cercano una via d’uscita da ruoli imposti e da relazioni che le soffocano. La sua presenza nello spettacolo sottolinea il tema della trasformazione, del gesto di rottura che permette di ricominciare.

Suzie Miller, la drammaturga australiana che oggi una delle voci più forti sul tema della violenza di genere. La sua opera Prima Facie affronta il tema del consenso e della giustizia nei casi di violenza sessuale. La protagonista, un’avvocata di successo, si trova improvvisamente dalla parte delle vittime, in un ribaltamento che mette a nudo le contraddizioni del sistema giudiziario. La presenza di Miller nello spettacolo di Bracciano aggiunge una dimensione contemporanea e urgente alla serata.

RETE LIA – Libere Insieme Associazioni continua a essere un punto di riferimento per il territorio, impegnata nella protezione delle donne vittime di abusi e violenza e Notte Donna 2026 ha rappresentato un momento di comunità, un’occasione per unire arte e impegno civile, per ricordare che la cultura può essere un ponte tra esperienze diverse e un motore di cambiamento.

La serata si è chiusa con un messaggio chiaro: la violenza di genere non è solo un problema individuale, ma un tema che riguarda l’intera comunità.

Il teatro, con la sua capacità di rendere visibile ciò che spesso resta nascosto, diventa uno strumento potente per riconoscere le fragilità, dare voce alle esperienze taciute, costruire consapevolezza, immaginare trasformazioni possibili.

In un mondo in cui le differenze culturali e sociali possono diventare motivo di conflitto, eventi come Notte Donna 2026 ricordano che il rispetto, la conoscenza e l’ascolto reciproco sono le basi per una società più giusta e più pacifica.

Riccardo Agresti