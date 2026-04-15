“Ripartire da ciò che non ha funzionato”. Alberto Civica candidato sindaco di Anguillara

Fondi europei.
Un progetto chiaro.
Spazi dedicati ai giovani.
Qui, ad Anguillara Sabazia, tutto questo è già esistito.
E funzionava.
Poi è mancato ciò che davvero fa la differenza: una collaborazione istituzionale, il punto di riferimento del Comune e una una visione politica.
Oggi chi parla di nuovi spazi per i giovani dovrebbe partire da qui.
Da ciò che non ha funzionato.
Per non ripetere gli stessi errori e riuscire a dare spazi come Porta del Parco ai GIOVANI!
https://www.facebook.com/reel/2137378550380933