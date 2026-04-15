“La setta dei poeti estinti” e “L’esercito dei giusti” presentati alla libraria Scritti e Manoscritti di Ladispoli

Comunicato stampa

Venerdì 17 aprile alle 18:00 La setta dei poeti estinti : Mara Sabia e Emilio Fabio Torsello (con più di 250.000 follower sui social) presentano Sono tornato perché c’eri tu. La poesia che salva e come lo fa edito da Solferino editore.

In dialogo con: Flavia Capone.

La storia della letteratura è costellata di vite salvate dalla poesia. Quelle degli autori stessi, che hanno superato dolori e avversità tramite la scrittura delle proprie opere.

Sabato 18 aprile alle 18.00 alle ore 17:30 Roberta Spaccini e Alessandra Di Alessandro presentano i libri:

L’esercito dei giusti e Stella e il dono di un sorriso

Dialoga con le autrici Francesca Lazzeri

Un evento dedicato alla solidarietà e alla sensibilizzazione sulla donazione di organi e di midollo osseo.

Attraverso la testimonianza di chi ha affrontato la malattia, scopriremo quanto un gesto possa salvare una vita.

Intervengono atleti della NAZIONALE CALCIO TRAPIANTATI, referenti di ADMO LAZIO e alcuni volontari di APPLAUSI VIPROM