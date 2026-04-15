Manuela Chioccia, Cmrc: “Sgarbo istituzionale da Regione Lazio e Comune di Fiumicino per la consegna delle aree per l’apertura del cantiere per opere di messa in sicurezza stradale”

Comunicato stampa

«Apprendiamo con soddisfazione, per la cittadinanza, la notizia che sono state prese in consegna le aree per l’apertura del cantiere volto alla realizzazione dell’intersezione a rotatoria tra la strada provinciale Sp Palidoro Crocicchie e via di Tragliatella.

Resta lo stupore, tuttavia, per non essere stati né avvisati né tantomeno invitati, considerato che nel corso del sopralluogo effettuato nel febbraio del 2022, alla presenza del sindaco di Fiumicino, Montino, del presidente del XIV municipio Della Porta, del sindaco di Anguillara Pizzigallo, del consigliere del XIV municipio Bufalini e la rappresentanza di alcuni cittadini (come risulta dai verbali in atti), prospettai come intervento risolutivo la realizzazione di una rotatoria. –

Così in una nota la Consigliera Delegata alla Viabilità, Mobilità e Infrastrutture Manuela Chioccia dopo aver appreso che il sindaco di Fiumicino e l’assessora regionale Manuela Rinaldi hanno proceduto alla presa in consegna per l’apertura del cantiere con una cerimonia che si è svolta ieri senza che ne fosse stata data notizia all’Ente metropolitano –

L’allora sindaco Montino si fece carico di predisporre il progetto che io stessa portai in Regione Lazio per verificare la fattibilità dell’intervento e la relativa copertura economica. Cambiate le amministrazioni comunali e regionali abbiamo continuato a partecipare in maniera attiva al prosieguo dell’iter progettuale , invitando la Regione a mantenere l’impegno di stanziare le risorse necessarie per la realizzazione dell’opera.

Ritengo che il rispetto istituzionale non dovrebbe mai venire meno in un rapporto reciproco di collaborazione tra Enti». Conclude Chioccia.