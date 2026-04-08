9 Aprile, 2026
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Solidarietà a Vejano: “Camminiamo Insieme per Elena” – 1ª Edizione

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camminiamo per Elena a Vejano

Dal profilo Facebook del comune di Vejano

Il Comune di Vejano è lieto di sostenere una splendida iniziativa all’insegna della solidarietà e della condivisione.
12 aprile
Vejano
Percorso di 9 km
Partenza: ore 9:00 – Parco Comunale
Quota di partecipazione: 20 €
Inclusi: zainetto, acqua, snack e panino
Un’occasione per camminare insieme immersi nella natura, contribuendo a una causa importante:
l’intero ricavato sarà devoluto alla ricerca per la cura genetica PGAP1
Iscrizioni aperte!
Scansiona il QR Code presente nella locandina oppure contatta il numero:329 1946649
Tra i colori della natura, ogni passo condiviso diventa speranza.
Vi aspettiamo numerosi!
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