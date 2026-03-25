Comitato civico “Più Uno” di Cerveteri e Ladispoli. Ruffini rilancia: “Prima un progetto di Paese, poi le primarie

Comunicato stampa

Cerveteri / Ladispoli, 24 marzo 2026 – Si vanno attenuando gli echi del referendum del 22 e 23 marzo e il quadro finale emerso dai comuni di Ladispoli e Cerveteri restituisce l’immagine di due città che hanno partecipato al voto con percentuali significative, intorno al 57%, esprimendo al tempo stesso un orientamento politico leggermente diverso rispetto al dato nazionale. Nel nostro territorio, infatti, il Sì prevale, seppur di strettissima misura.

Si tratta comunque di segnali di partecipazione incoraggianti. Riteniamo, inoltre, che vi sia stata una forte presenza della componente civica, non direttamente schierata sul piano politico, che ha contribuito in modo importante al risultato complessivo.

“Dobbiamo ripartire da tutti quei cittadini che si sono recati alle urne e che non votavano da tempo – afferma Luciano Lucci, coordinatore del Comitato Più Uno di Cerveteri e Ladispoli – per costruire uno schieramento di centrosinistra con una visione comune di Paese. Occorre individuare un terreno condiviso sui grandi temi della politica estera, dell’economia, della sanità, della scuola, della sicurezza, dell’ambiente e dell’energia”.

Lucci richiama inoltre le parole rilasciate oggi all’ANSA da Ernesto Maria Ruffini, leader del movimento Più Uno: “Ho già dato la mia disponibilità a partecipare alle primarie, a condizione che siano primarie davvero aperte e con regole condivise da tutti i partecipanti. Prima delle primarie occorre però definire tra i vari soggetti almeno una visione comune e un progetto di Paese da realizzare attraverso un programma di governo condiviso”.

Per restare aggiornati sulle attività del Comitato Più Uno Cerveteri / Ladispoli, è possibile seguire la pagina Facebook “Comitato Più Uno Cerveteri Ladispoli” oppure contattare il Comitato via email: Piuunocl@gmail.com.

Referente / Contatti stampa

Luciano Lucci – Coordinatore Comitato “Più Uno Cerveteri / Ladispoli”

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