Ancora dissesto stradale ad Anguillara Sabazia, lo denuncia Italia dei Diritti De Pierro

Comunicato stampa



“Non si capisce il perché un sindaco non si curi in maniera efficiente del territorio che amministra”. E’ ciò che si chiede il movimento Italia dei Diritti De Pierro ad Anguillara Sabazia

Roma 25 marzo 2026: Ancora Anguillara Sabazia nel mirino del movimento politico Italia dei Diritti De Pierro. E’ sempre la responsabile per l’Area del Lago di Bracciano Ylenia Massimini a segnalare un altro dissesto stradale nel comune lacustre: “Questa volta voglio portarvi i via Reginaldo Belloni dove, all’altezza di un incrocio, si aprono due belle buche profonde che, neanche a dirlo, potrebbero creare pericolo per chi percorre questa strada tra l’altro anche abbastanza trafficata. Non capisco come mai – conclude la Massimini – un sindaco non si curi in maniera efficiente del territorio che governa”. Immancabile il commento di Carlo Spinelli segretario provinciale romano e responsabile nazionale per la Politica Interna del movimento presieduto dal giornalista romano Antonello De Pierro:” Non vogliamo accanirci per partito preso contro un sindaco che governa un comune tra l’altro anche molto importante, della Città Metropolitana di Roma Capitale, ma non possiamo esimerci dal segnalare anomalie quando queste sono molto evidenti. Quanto porta alla luce la brava Ylenia, dimostra lo scarso impegno di questa amministrazione nella cura del territorio, in particolar modo delle strade di Anguillara Sabazia che risultano in molti punti dissestate e quindi pericolose. Non ci resta che aspettare fine maggio e inizio giugno per vedere se i cittadini premieranno questo sindaco dandogli mandato di amministrare Anguillara Sabazia per altri cinque anni, oppure bocceranno il suo operato scegliendo un nuovo primo cittadino; noi – conclude Spinelli – ci saremo”.

Ufficio stampa Italia dei Diritti provincia di Roma