Scuole contro il razzismo: oggi la premiazione alla Nuvola. Gualtieri: “Scuole laboratorio di inclusione”

Comunicato stampa

Si è tenuta oggi al Roma Convention Center (La Nuvola) la Giornata finale del concorso “Scuole Contro il Razzismo” promosso dalla Città metropolitana di Roma Capitale con il sostegno dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali – UNAR, in collaborazione con Roma Capitale e l’Associazione “Un ponte per”, giunto alla seconda edizione.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di candidatura della Città metropolitana nel programma UNESCO delle Learning Cities e fa parte del programma della settimana di azione contro ogni discriminazione razziale promossa da UNAR (21 marzo) per incoraggiare la riflessione sul fenomeno diffuso della discriminazione razziale, attraverso il supporto di attività pubbliche di sensibilizzazione promosse dalle Città metropolitane italiane.

Alla giornata finale è intervenuto il Sindaco di Roma e Città metropolitana, Roberto Gualtieri, insieme alla Consigliera Delegata di Città metropolitana alle Pari Opportunità, Politiche Sociali, Cultura, Inclusione e Anticorruzione, nonché Consigliera Capitolina e promotrice dell’iniziativa, Tiziana Biolghini. Tra gli ospiti: Mattia Peradotto (Direttore di Unar), Ubaldo Righetti (ex giocatore A.S. Roma) e Cristian Daniel Ledesma (ex giocatore S.S. Lazio), Omar Alamree, difensore iracheno dei diritti umani parte del programma Shelter City, i Consoli di Tunisia, Marocco, Moldavia, parte della rete consolare che ha aderito ai tavoli della convivenza istituiti da città metropolitana.

“Complimenti a tutti per questi bellissimi video: in risposta a un mondo dove tira il vento dell’intolleranza, del razzismo e della discriminazione, le scuole sono il luogo in cui rispetto, inclusione e valorizzazione delle differenze arricchiscono ciascuno di noi. Sono laboratori di inclusione che costituiscono un modello anche per gli adulti e la società che sta fuori. Con questo progetto hanno imparato a utilizzare una forma di espressione e allo stesso tempo hanno insegnato a tutti noi la loro esperienza. Dobbiamo fare il massimo per costruire percorsi di ascolto e dialogo perché le realtà multiculturali sono un processo inevitabile con cui rapportarsi: noi facciamo e faremo il massimo possibile per valorizzare la multiculturalità”, ha sottolineato il Sindaco Gualtieri nel suo intervento.

“La chiave – prosegue il sindaco, come riporta l’agenzia Ansa – , oltre a una graduale integrazione che consenta a tutti di padroneggiare la lingua, è quella di avere queste figure di mediatori culturali dove questo non è possibile. Perché è giusto che i genitori di un bambino, di un ragazzo, di una nostra scuola debbano poter capire quello che si dice loro e a loro volta essere capite e capiti quando parlano e raccontano, come qualsiasi altro genitore. Noi abbiamo tante lingue e nazionalità differenti e quindi questo è un tema – aggiunge – Naturalmente dipende anche dalle risorse che abbiamo perché queste figure” di mediatori culturali “costano. Noi dobbiamo valorizzare al massimo le risorse per la scuola in tutti i vari ambiti. Però è una cosa giusta e cercheremo di potenziare questa figura”.

“I corti prodotti dai ragazzi sono straordinari. Vere e proprie opere d’arte che trasmettono i valori della condivisione e dell’umanità che promuoviamo tra le nuove generazioni del nostro territorio. È bello vedere tutto questo nel pieno della settimana nazionale dedicata al contrasto al razzismo. Il risultato di un lavoro portato avanti dopo tre mesi di formazione, insieme a Unar, Salvatore Marino e l’associazione ‘Un Ponte Per’, che ha visto coinvolte più di 1000 ragazze e ragazzi delle scuole di Città metropolitana. Continueremo insieme questo percorso per abbattere ogni forma di razzismo, per una società del presente e del futuro più equa e giusta”, ha dichiarato Tiziana Biolghini.

Il concorso ha riguardato ragazze e i ragazzi di 33 scuole medie di Roma e Provincia, che hanno realizzato brevi cortometraggi verticali tramite l’uso del proprio cellulare, seguiti dal regista Salvatore Marino attraverso incontri formativi. Nella giornata finale alla Nuvola sono stati premiati i migliori tra i 28 lavori finali consegnati: l’I.C. via delle Alzavole con “sulle orme dei giganti”, l’I.C. via delle Carine con “Le Parole”, entrambe di Roma, e l’I.C. Nettuno I con “Il colore delle parole”. 10 di questi video verranno presentati anche al Festival Internazionale di Cinecittà.